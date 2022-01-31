Президент Турции Эрдоган приедет в Украину на встречу с Зеленским

Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Украину. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, визит президента Турции будет на этой неделе.

"На этой неделе мы будем принимать президента Турции", - сообщил Кулеба.

Ранее Эрдоган подтвердил свой визит в Украину в начале февраля.

По словам турецкого лидера, его огорчает, что между Украиной и Россией царит военная атмосфера. Он добавил, что Турция имеет хорошие отношения с обеими странами.

Что говорил Эрдоган

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова к посредническим усилиям и посильному вкладу в мир между Украиной и РФ.

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Президент Турции не исключил визита в Москву с целью обсуждения напряженности вокруг Украины.

"Не исключаю телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможен также визит в Москву", - пояснил президент.

Турция готова посредничать между Украиной и РФ

Эрдоган также сделал заявление, согласно которому Анкара готова оказать помощь в урегулировании вооруженной конфронтации Москвы и Киева. По его словам, турецкому государству удалось установить контакты и с Банковой, и с Кремлем. Причем Эрдоган готов лично выступить посредником в переговорах Зеленского и Путина.

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