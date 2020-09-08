Придумали выход: власти Беларуси поделились с ОБСЕ своими планами

Беларусь представила ОБСЕ план выхода из кризиса / Reuters

Беларусь представила ОБСЕ план выхода из кризиса, который сложился в стране после выборов президента.

Об этом заявил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель Беларуси Андрей Лозовик и отметил, что власти страны настаивают на проведении конституционной реформы. По их мнению, именно этот шаг способен урегулировать кризис в стране. Об этом сообщает РБК.

Лозовик также пояснил, что власти Беларуси не признают оппозицию в лице координационного совета, поскольку переговоры с ними будут подразумевать диалог о передаче власти. По этой же причине не принимаются предложения о посредничестве.

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Также представитель Беларуси в ОБСЕ сообщил о намерениях властей страны провести референдум до 2022 года, на котором будет принята новая конституция страны.

В основе новой конституции якобы будет заложена либерализация политической системы с уменьшением полномочий президента в пользу передачи их части парламенту.

Как ранее сообщал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов после проведения конституционной реформы.

Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.