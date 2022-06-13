Приезд Шольца в Киев может не состоятся: в Германии не подтвердили его возможный визит

Шольц может не приехать в Киев вместе с Макроном и Драги / Фото Reuters

Приезд канцлера Германии Олафа Шольца в Киев может не состояться на этой неделе, как это было анонсировано ранее. В правительстве Германии до сих пор эту информацию не подтвердили. Об этом заявил представитель Шольца, сообщает Sky News.

"Мы до сих пор этого не подтверждаем", - сказал представитель Шольца.

Ранее немецкое издание Bild писало, что Шольц хочет приехать в Киев вместе с лидерами Франции и Италии, однако дата официального визита не называлась.

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Недавно стало известно о том, что премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц посетят Украину 16 июня. Визит планировался за день до того, как Европейская комиссия предоставит заключение по заявке Украины на получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

В Германии критикуют Шольца

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

На встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа Гепард. Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

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