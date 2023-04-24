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Признался в расстреле украинских детей: "вагнеровца" избили боевики Пригожина и задержали

Мария Тупик
24 апреля 2023, 19:26 обновлено 24 апреля, 19:26
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Они пообещали убить экс-"вагнеровца" за его показания против Евгения Пригожина и своего непосредственного командира Владимира "Айсмэн" Китаева.
Пригожин, вагнеровец
Пригожин и Азамат Улдаров / скриншот с видео

Бывшего "вагнеровца" Азамата Улдарова, который на камеру признался в расстреле украинских детей, задержали и избили в РФ. Об этом сообщает российский правозащитный проект Gulagu.net.

Сообщается, что Улдарова задержали сотрудники МВД и доставили в Следственный отдел Саратовской.

"На входе в следственный отдел его поджидали 4 боевиков ЧВК "Вагнер", которые в присутствии полицейских избили Улдарова", - говорится в сообщении.

видео дня

Они пообещали убить экс-"вагнеровца" за его показания против Евгения Пригожина и своего непосредственного командира Владимира "Айсмэн" Китаева.

"У здания СКР находятся находятся и до сих пор не задержаны лица из числа НВФ "ЧВК Вагнер", которые по указанию Е.В.Пригожина напали на Азамата Улдарова и пытались его убить", – говорится в сообщении.

Признание "вагнеровцев"

17 апреля стало известно, что двое бывших "вагнеровцев" признались проекту Gulagu.net в убийстве более 20 украинских детей и подростков в Бахмуте.

Кроме того, они заявили, что подорвали яму с более 50 ранеными пленными. Также признались в зачистке жилых домов с убийством всех, в том числе детей.

Боевики рассказали, что приказы об убийствах отдавал лично владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он также одобрял террористические методы и жестокость.

Смотрите видео о том, как "вагнеровцы" казнили подростков и убивали гражданских.

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