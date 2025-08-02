"Произошел размен": экс-глава МИД раскрыл детали сделки США по Украине

В настоящее время страны Европы оказались под прямой российской угрозой, считает Владимир Огрызко.

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Владимир Огрызко прокомментировал вероятные шаги Дональда Трампа / Коллаж Главред, фото УНИАН

Важное из заявлений Огрызко:

Европейцы были вынуждены уступить американцам в экономическом плане

Американская помощь в сфере безопасности крайне необходима

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал вопрос о том, является ли изменение риторики президента США Дональда Дональда Трампа по Украине влиянием недавно заключенного торгового соглашения с Евросоюзом.

"Мне кажется, что произошел определенный "размен": европейцы были вынуждены уступить американцам в экономическом плане, а Трамп, в ответ - видимо, по просьбе европейцев - сделал шаг в сторону усиления сотрудничества в сфере безопасности", - пояснил он в интервью Главреду.

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Эксперт отмечает, что в настоящее время страны Европы оказались под прямой российской угрозой.

"И сейчас они, скорее всего, не способны самостоятельно должным образом ответить на эту угрозу. Поэтому для них американская помощь в сфере безопасности крайне необходима. Итак, я предполагаю, что действительно имела место определенная "сделка": мы вам - чуть больше экономики, вы нам - чуть больше безопасности", - отметил он.

Собеседник говорит, что Трампу уже нужно не только говорить, но и начинать действовать.

"Мне почему-то кажется, что после многих заявлений американских сенаторов, политиков, а также представителей нынешней администрации Трампа, видно, что терпение у него вроде бы уже лопнуло", - добавил Огрызко.

Смотрите видео - интервью Владимира Огрызко:

Мнение аналитика

В беседе с изданием Главред политический эксперт Тарас Загородний ранее прокомментировал, какие меры, по его мнению, должны предпринять западные партнёры Украины на фоне продолжающейся российской агрессии.

Он отметил, что одним из мощных рычагов давления на экономику России могли бы стать удары по газовой инфраструктуре, например по терминалам в Мурманске, а также по танкерам, перевозящим сжиженный природный газ — в том числе тем, что направляются в европейские страны.

Ультиматум Трампа РФ - новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия. Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней.

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным и Зеленским, и предупредил Россию: США могут не ждать 50 дней, чтобы ввести жесткие санкции против РФ и ее экономических партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сенате пригрозили мощным ударом "мяснику"-Путину. Владимир Путин понимает только силу, с ним невозможно найти общий язык, уверены в Сенате США.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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