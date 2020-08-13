"Иди, пока не сбросишь в бездну": нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко уйти

Светлана Алексиевич / УНИАН

Известная белорусская писательница (лауреат Нобелевской премии по литературе-2015) Светлана Алексиевич призвала президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить жестокие подавление протестов в стране и уйти в отставку.

Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на интервью писательницы.

По мнению Алексиевич, Лукашенко и власти Беларуси объявили войну населению страны.

"Я вижу, насколько радикализируется общество. То, как ведет себя ОМОН. никто из нас даже представить себе не мог подобного. Мы видели, как это происходило в других странах, но у нас стреляют в машину, где маленький ребенок, и все это в крови, беременную женщину бьют, задержанных душат коленями — против чего восстало черное население Америки", — рассказала она.

Как утверждает Алексиевич ‒ в случае, если Лукашенко не покинет пост президента, перед Беларусью замаячит перспектива гражданской войны.

"Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Иди красиво!" Но не получится уже, кровь пролилась. Иди, пока не стало слишком поздно, пока не сбросишь людей в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Иди", — обратилась писательница к Лукашенко.

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Напомним, ранее известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский утверждал - в случае, если белорусский президент Александр Лукашенко не сможет подавить массовые протесты, которые продолжаются в стране после президентских выборов 9 августа 2020 года, в Кремле его "спишут в утиль" и "привезут на танках" в Минск бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало.