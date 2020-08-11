Кровавые протесты в Беларуси: сколько демонстрантов находится в больницах

Выяснилось, сколько людей находится в больницах / Telegram/pdmnews

В больницы Беларуси были госпитализированы более 200 человек, которые пострадали во время столкновений с правоохранителями. Некоторым пациентам нужны операции.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Беларуси, передает TUT.BY.

Как отметили в Минздраве, всем пострадавшие во время протестов оказана необходимая медицинская помощь.

"В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей", - сообщили в Минздраве.

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Медики добавили, что в основном в больницы обращались с травмами легкой тяжести.

"Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано", - отметили в министерстве.

По данным Минздрава, один человек погиб во время протестов. Смерть наступила до осмотра врачами скорой помощи.

Протесты в Беларуси

Напомним, в ночь с 10 на 11 августа на территории Беларусь произошли массовые протесты, в ходе которых случились столкновения митингующих с силовиками.

Тем временем в белорусском парламенте сделали заявление по поводу протестов. Законодатели поддержали действия силовиков и призвали граждан соблюдать порядок на улицах.