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Применение силы к активистам в Беларуси: в Европарламенте намерены наказать Лукашенко

14 августа 2020, 03:49

Белорусский народ имеет право на мирный протест, заверили в Европейском парламенте.

Александр Лукашенко
В Европе обещают Лукашенко проблемы из-за ситуации в Беларуси / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко должен остановить насильственные действия белорусских силовиков по отношению к народу, который имеет право на высказывание своей точки зрения посредством протестов. В противном случае в отношении главы государства будут приняты меры согласно международным нормативно-правовым актам.

Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли на своей странице в микроблоге Twitter.

По его словам, глава Республики Беларусь должен как можно скорее пресечь чрезмерно жесткие действия силовиков против народа. Также он потребовал освободить всех задержанных активистов.

"Я призываю президента Лукашенко остановить насилие и немедленно освободить тех, кто был задержан. Люди Беларуси имеют право протестовать. Использование грубой силы властями государства должно иметь последствия в соответствии с международным правом", - подчеркнул Сассоли.Читайте также"Пусть подумают, на что мы пошли": в Беларуси уволился руководитель пула журналистов Лукашенко

Ранее 23 европейских парламентария призвали ЕС ввести санкции против политиков и чиновников режима Лукашенко по причине фальсификации выборов и репрессий в отношении белорусского народа. Санкции могут предусматривать заморозку активов и запрет на въезд на территорию стран Евросоюза.

Напомним, европейские журналисты поделились информацией, согласно которой санкции против властей Беларуси могут быть введены уже до конца августа.

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