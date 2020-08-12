В ООН выступили с громким заявлением из-за насилия во время протестов в Беларуси

В ООН призвали прекратить насилие в отношении демонтрантов / Фото: Reuters

В ООН резко осудили применение силы белорусскими властями к мирным демонстрантам.

С таким заявлением выступила сегодня глава Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет. Об этом она сообщила на брифинге, передает Globalnews.

По ее словам, милиция применила чрезмерную силу, стреляя резиновыми пулями, стреляя из водомётов и бросая светошумовые гранаты.

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"Согласно сообщениям, за последние три дня было задержано около 6000 человек, включая прохожих, а также несовершеннолетних, что свидетельствует о тенденции массовых арестов, что является явным нарушением международных стандартов в области прав человека", - заявила Бачелет.

Она призвала к освобождению всех незаконно задержанных и расследованию злоупотреблений властью в Беларуси.

Напомним, в Беларуси во время массовых протестов были задержаны два украинских волонтера – Константин Реуцкий и Евгений Васильев. По предварительной информации, украинцев могли задержать во время съемок действий силовиков против активистов.

В МИД Украины заявили, что о местонахождении украинских граждан у дипломатов пока информации нет.