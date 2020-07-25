В Хабаровске продолжаются массовые протесты: новый губернатор не общается с протестующими

В Хабаровске продолжаются массовые протесты / Reuters

В субботу, 25 июля, в российском Хабаровске прошла новая крупная акция протеста в поддержку арестованного правоохранителями бывшего губернатора Сергея Фургала.

Об этом сообщает портал Медуза.

Согласно имеющейся информации, на улицы вышли от 6,5 тысячи до 40 тысяч горожан.

Сообщается, что нынешняя несанкционированная акция протеста в поддержку Фургала стала уже пятнадцатой по счету. Как и в прошлые разы, митинг стартовал на площади Ленина. Активисты прошли по центральным улицам, после чего вернулись на площадь.

На этот раз во время ходы протестующие скандировали лозунги "Свободу Фургалу", "Пока мы едины — мы непобедимы", "Это наш край", а также "Долой царя", "Россия, просыпайся" и "Путина в отставку".

Недавно назначенный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев не захотел общаться с активистами, которые неоднократно требовали встречи с ним. На нынешних выходных, 25-26 июля 2020 года, он отправился в рабочую поездку по краю.

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Напомним, местные жители уже несколько недель активно протестуют против ареста губернатора края Сергея Фургала, устраивая многотысячные митинги.