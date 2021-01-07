Протесты в Вашингтоне: названо число жертв

6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста / Reuters

В ходе протестов сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 6 января погибли всего четыре человека.

Об одной жертве стало известно ранее – погибла женщина. Кроме того, еще три человека скончались в медицинских учреждениях, пишет CBS.

На данный момент арестовано более 50 человек. Из них 47 – из-за нарушения комендантского часа.

Глава полиции Вашингтона Роберт Конти уточнил, что одна женщина погибла в результате полученного в здании Конгресса огнестрельного ранения - выстрел произвел правоохранитель.

"В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти", - сказал Конти.

По словам главы полиции, "по меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций". Двое из них были госпитализированы.

Представители правоохранительных органов также заявили, что были обнаружены две самодельные бомбы: одна - в Национальном республиканском комитете, а другая - в Национальном комитете Демократической партии. Недалеко от Капитолия также был найден коктейль Молотова.

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