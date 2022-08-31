Психолог оценил вероятность шизофрении у Путина и рассказал о его клиническом диагнозе

Владимир Путин / Фото УНИАН

Президент РФ Владимир Путин является "совершенно ложным человеком", поэтому нельзя с достоверностью говорить о том, что ему поставлен диагноз шизофрения, заявил психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

"Мы должны понимать, что это больше о наших надеждах, о том, что мы имеем дело с совершенно ложным человеком. Поэтому я советую [украинцам] не относиться к этому как действительно к клиническому диагнозу, а как к такому коллективному врагу, с которым мы имеем дело", - подчеркнул он в интервью Радио НВ.

Вместе с тем эксперт уверен в том, что поведение Путина ошибочно и это можно наблюдать на опыте Украины.

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"То, что решения он принимает ложные, то, что он ошибся в оценке Украины, то, что он ошибся в оценке ее военного и патриотического потенциала, — это достаточно очевидные вещи. Но значит ли это, что он болен шизофренией? Не могу сказать, к сожалению", - добавил Ким.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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