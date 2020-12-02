Путин дал команду на масштабную вакцинацию от COVID-19: кому сделают прививку

Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели, 7 декабря, начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Первыми российскую вакцину Спутник V должны получить медики и учителя.

Путин заявил, что в России уже произведено порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса.

"Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", — отметил Путин, пишет ТАСС.

Он также уточнил, что вакцинация начнется с медиков и учителей.

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"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", — обратился Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Отметим, в Москве уже начались увольнения медиков, которые отказываются делать прививку от коронавируса.

Юрист, член Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Марина Литвинович ​сообщила, что врачи не хотят делать прививку, а их заставляют под угрозой увольнения​.

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