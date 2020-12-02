Путин дал команду на масштабную вакцинацию от COVID-19: кому сделают прививку

Путин запустил волну вакцинации от COVID-19.
Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели, 7 декабря, начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Первыми российскую вакцину Спутник V должны получить медики и учителя.
Путин заявил, что в России уже произведено порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса.
"Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", — отметил Путин, пишет ТАСС.
Он также уточнил, что вакцинация начнется с медиков и учителей.
Читайте такжеИзвестный журналист заболел COVID-19 после вакцинации Спутником V
"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", — обратился Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Отметим, в Москве уже начались увольнения медиков, которые отказываются делать прививку от коронавируса.
Юрист, член Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Марина Литвинович сообщила, что врачи не хотят делать прививку, а их заставляют под угрозой увольнения.
Российская вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19.
- Эффективность российской вакцины от коронавируса Спутник V в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- При этом, у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, выявили коронавирусную инфекцию.
- Вирусолог растолковал, чем отличаются российские вакцины от коронавируса.