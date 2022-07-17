Путин готовит преемника: в МВД раскрыли детали и назвали фаворита

Екатерина Тихонова / Скриншот

Президент РФ Владимир Путин готовит себе преемника, заявил советник министра МВД Вадим Денисенко.

В эфире канала Эспрессо он обратил внимание на то, что хозяин Кремля вывел свою дочь Екатерину Тихонову в большую политику.

Советник главы МВД не исключил, что президент РФ хочет сделать ее своей преемницей.

Он напомнил, что Путин недавно назначил Тихонову сопредседателем Координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей. Предположительно, таким образом он постепенно готовит ее к роли преемницы.

"Он не сделал ее чиновницей, он сделал ее сопредседателем Координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей. Не исключено, что Путин начинает задумываться, чтобы дочь стала его преемницей", - объяснил Денисенко.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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