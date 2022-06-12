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Путин хочет взять паузу на фронте: военный эксперт объяснил причину

12 июня 2022, 02:07

После неудач в наступлении российский диктатор не видит ничего лучше, как пока что закрепиться на тех рубежах, которые успела занять его армия.

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Путин хочет взять паузу на фронте – Жданов/ Reuters

Российский президент Владимир Путин скорее всего планирует застолбить все "достижения", которых удалось добиться его армии к этому моменту, и взять паузу на фронте, то есть закрепиться на той линии фронта, которая есть сейчас.

Российский диктатор понимает, что движение вперед для российских войск сейчас проблематично. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Дмитрию Гордону.

"Он прекрасно понимает, что дальнейшее движение в Украине для него будет очень проблематичным. А вот взять паузу для сбора очередной группировки войск и потом продолжить – это да", – говорит Жданов.

По его словам, Путин планировал взять Киев еще в первые дни войны, и тогда подписать документы, которые сделали бы Украину "политическим вассалом РФ".

"24 февраля Путин хотел взять Киев и здесь подписать своеобразный... я даже не назвал бы это актом капитуляции – для нас это был бы акт капитуляции, а для него это был бы, допустим, договор о "вхождении Украины в Союзное государство". То есть он хотел взять Киев и получить Украину как своего политического вассала. Вот это главное – военная составляющая здесь выступает как инструмент", – рассказывает военный эксперт.

Читайте такжеРФ стягивает силы и усилила охрану путей поставок воды в Крым: в ВСУ рассказали о ситуации на ЮгеОднако сейчас ситуация на фронте кардинально изменилась, поэтому и российский диктатор Путин вынужден менять свои планы, говорит Жданов.

Ранее известный американский флотоводец-адмирал Джеймс Ставридис отметил, что для Путина захватническая война, которую он начал против Украины, уже стала "личным Вьетнамом". Но страна-агрессор Россия сейчас находится в гораздо худшей ситуации, чем США в конце 1960-х.

Также ранее экс-министр обороны Украины и глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк сказал, что РФ уже проиграла в Украине все главные битвы и провалила самые главные цели. Так, армии РФ не удалось взять Киев, Харьков и не удается захватить весь Юг нашей страны. В то же время захват всей территории Донецкой и Луганской областей, ради чего РФ сейчас концентрирует много сил, для страны-агрессорки не имеет геостратегического значения.

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Олег Жданов
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