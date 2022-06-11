"Впереди – тяжелые бои": эксперт пояснил, станет ли завод Азот в Северодонецке второй Азовсталью

Завод Азот в Северодонецке/ Telegram Луганская ОВА

В Северодонецке на Луганщине продолжаются тяжелые бои за город между украинскими воинами и российскими оккупантами. Защитники Украины сейчас держат под своим контролем промышленную зону города, завод Азот, а также часть жилых домов.

Военный эксперт Сергей Грабский оценил опасения, которые появились среди украинцев, относительно того, не может ли повториться на заводе Азот ситуация, в которую попали украинские военные на Азовстали в Мариуполе. По его словам, это маловероятно, ведь ситуация в Северодонецке и Лисичанске сильно отличается от той, которая была в Мариуполе. Об этом эксперт рассказал в эфире Радио НВ.

"Ситуация в Северодонецке, Лисичанске кардинально отличается от ситуации в Мариуполе, потому что в Северодонецке мы четко осознаем, что это тактические позиции наших войск, и мы удерживаем их ровно до той поры, пока это будет выгодно или целесообразно для нас", – отметил военный эксперт.

В то же время он отметил, что впереди нас ждут тяжелые бои, ведь российские захватчики будут осуществлять попытки окружить украинские войска в районе Лисичанска и Северодонецка. Он отметил, что оккупанты даже установили новые даты, когда они планируют это сделать – и это уже не 12 июня, а 22-е.

Ситуация в Северодонецке

В Северодонецке Луганской области во время проведения оккупантами совещания в помещении, в котором они находились, прогремел взрыв. Вследствие этого российские захватчики понесли серьезные потери.

Напомним, ВСУ продолжают сдерживать наступление российских оккупантов в Северодонецке. Украинские военные контролируют треть города там продолжаются острые уличные бои. В городе водоснабжения и электроснабжения нет уже около двух месяцев.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг фейк россиян о том, что на заводе Азот в Северодонецке якобы заблокированы сотни украинских военнослужащих. Он назвал это чистой воды фейком российских пропагандистов.

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