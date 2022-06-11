Война в Украине - Вьетнам для Путина, который станет позорным поражением - американский адмирал

Война в Украине - Вьетнам для Путина, говорит адмирал флота США / Alexey Franskoy/ Flickr / УНИАН

Для российского диктатора Владимира Путина захватническая война, которую он начал против Украины, уже стала "личным Вьетнамом". Но Россия, страна-агрессор, сейчас пребывает в гораздо более худшей ситуации, чем США в конце 60-х. Об этом говорил известный американский флотоводец ‒ адмирал Джеймс Ставридис, в своей колонке для авторитетного издания Time

Офицер особо отметил, что агрессия русского диктатора Путина против Украины точно завершится для него поражением.

Ставридис отметил, что окончания российско-украинской войны не видно пока даже в первом приближении. И именно на фоне такого положения вещей на Западе (и в СМИ, и среди политиков) все громче звучать убеждения ‒ дескать, лучше согласиться на условия русского диктатора.

По словам адмирала, есть немалая опасность того, что решимость НАТО помогать Киеву противостоять русским агрессорам постепенно будет стихать по экономическим причинам.

Ставридис, однако, напомнил ‒ он достаточно уже пожил и помнит военную кампанию США против Вьетнама. И то, что сейчас происходит в Украине, ему все больше напоминает "эту неудачную для Америки войну".

"То, что должно было стать молниеносной победой, обернулось связкой, сложной и некрасивой войной с поражением в конце. Вот только Россия сейчас в худшей ситуации, чем когда-то США. Местное население во Вьетнаме нередко приветствовало американцев, в Украине Россию ненавидят" , – подытожил флотоводец.

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Напомним, ранее британское издание The Sun писало, что президент страны-агрессора Владимир Путин пережил пять покушений. И теперь так боится за смерти, что его охраняют круглые сутки элитная команда снайперов.

"У снайперов есть одна очень важная задача — найти других стрелков и "убрать их", прежде чем они получат возможность нажать на курок. Говорят, что российский президент стал одержим идеей, что кто-то хочет его убить. И это заставляет его искать защиты в своем изолированном бункере", - писали журналисты.

До того в прессе - и западной, и отечественной, много раз публиковалась неподтвержденная информация о том, что российский диктатор Путин давно страдает от опасного заболевания.

Как писали СМИ со ссылкой на околокремлевского олигарха, медики обнаружили диагноз Путина - рак крови.

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