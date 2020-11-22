Путин назвал фамилии авторов соглашения по Нагорному Карабаху

Путин / Reuters

Авторами заявления о завершении острой фазы боевых действий в Нагорном Карабахе стали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Никол Пашинян и российский президент Владимир Путин. Москва стала посредником между Баку и Ереваном.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину, сообщает Вести.

По его словам, авторами соглашений от 9 ноября стали Алиев, Пашинян и Путин.

"Три автора. Это совершенно точно. Что касается самого текста, то мы делали это втроем: я, президент Алиев и премьер-министр Пашинян", - сказал глава РФ.

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