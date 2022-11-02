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"Путин не может позволить себе проиграть войну": британский полковник спрогнозировал действия Кремля

2 ноября 2022, 12:39

Применение биологического и ядерного оружия – это безумие, однако "мы должны относиться к этому серьезно", считает бывший военный.

Владимир Путин, ракетный удар, ракета
Британский полковник спрогнозировал действия Кремля / сайт Кремля, УНИАН

Бывший глава подразделения по химическому оружию армии Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон уверен, что Россия проигрывает войну против Украины.

В комментарии Sky News он отметил, что президент РФ Владимир Путин может этого не выдержать и решиться на ядерный удар.

По его словам, применение ядерного оружия может произойти несколькими способами.

"Было бы невероятным, чтобы Путин применил тактическое ядерное оружие. Однако Путин продолжает делать невероятное. Поэтому, я не думаю, что мы можем исключить тот факт, что он не будет применять такое оружие. Ведь он назначил Сергея Суровикина, известного как генерал Армагеддона, которого я очень близко видел в Сирии", – поделился бывший военный.

Он еще раз подчеркнул, что применение биологического и ядерного оружия – это безумие, однако "мы должны относиться к этому серьезно".

"Недавние разговоры о грязных бомбах действительно являются для нас самой важной темой, на которой мы должны сосредоточиться, потому что Путин сказал, что собирается выключить свет и отключить отопление в Украине, и все теракты за последние несколько дней действительно укрепили это", – акцентировал он.

"Меня очень беспокоит, что русские проигрывают эту войну, а Путин не может позволить себе ее проиграть", – добавил Де Бреттон-Гордон.

Самой большой угрозой, считает британский полковник, является дальнейшее отключение электричества и отключение атомных электростанций, что, как сказал Путин, он сделает.

Угрозы Путина по применению ядерного оружия

Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды прибегал к риторике, связанной с угрозами применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября, когда подписывал бумажки об аннексии украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такой сценарий исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил глава государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что если Путин сделает хотя бы шаг в направлении применения ядерного оружия, последует моментальная реакция мира. Россию, по его словам, в таком случае ждет мгновенный крах. Путина уже предупредили о последствиях.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ядерное оружие
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