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Китай заинтересован в том, чтобы Россия проиграла войну против Украины - Фейгин

29 октября 2022, 21:27

Китай хочет, чтобы страна-агрессор "потеряла лицо" и искала спасения именно в КНР.

Распад России, Марк Фейгин
Китай хочет, чтобы страна-агрессор "потеряла лицо" / ua.depositphotos.com УНИАН

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что Китаю выгодно поражение России в войне против Украины. Таким образом КНР сможет показать свое безоговорочное преимущество, поскольку после провала в войне РФ будет просить у Китая спасти ее экономику и разрушенный санкциями промышленный потенциал.

Об этом Фейгин сказал в эфире телеканала Эспрессо.

"Ослабление Москвы и даже легкое поражение в Украине – выгодны Китаю. Да, конечно, если бы Москва выиграла за 2-3 дня войну, тогда это другой разговор, можно было бы списать Америку и так далее. Но ведь такого не случилось. То есть, Москва же не одержала победу в этой войне, не захватила Киев, а зачем помогать ей выбраться, не потеряв лица, из этой войны", - отметил российский оппозиционер.

По его словам, Китай хочет, чтобы страна-агрессор "потеряла лицо" и искала спасения именно в КНР.

"Напротив, пусть Россия потеряет лицо, пусть она приползет на коленях в Пекин, моля его спасти экономику, опоясанную санкциями, деиндустриализированную, с разрушенным ВПК, с таким же разрушенным промышленным потенциалом, который и был низким, но сейчас доведен до самого низкого уровня, страны третьего в четвертый мир, выехали специалисты, уехали айтишники, инженеры, которых вы собирались просто использовать в качестве мяса, бросать в качестве фарша, из которого никогда не будет котлет", - добавил Фейгин.

Китай объявил о "твердой поддержке" РФ

В Министерстве иностранных дел Китая 27 октября заявили, что КНР будет твердо поддерживать страну-агрессора РФ и ее директора Владимира Путина в реализации ее политики, стратегических целей и утверждении статуса России в качестве "великой державы" на мировой политической арене.

Также в МИД Китая подчеркнули, что государство готово усилить сотрудничество с Россией в различных сферах и вывести ее на более высокий уровень".

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что если бы Китай поддержал бы Киев, это заставило бы Москву закончить войну. По его словам, до нападения РФ на Украину у Киева с Пекином была коммуникация. Однако сегодня ее фактически нет.

Ранее Главред сообщал, что Китай может воспользоваться поражением России в войне и взять под свой контроль самые выгодные для них российские территории. Такими территориями, жителям которых КНР захочет оказать "поддержку", могут стать Сибирь и Дальний Восток, где много газа и нефти.

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