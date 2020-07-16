УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин внезапно отменил поездку в аннексированный Крым

Факт отмены поездки подтвердил кремлевский спикер Дмитрий Песков.

16 июля 2020, 14:50
Путин
Владимир Путин / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин принял решение временно отменить свой визит в аннексированный россиянами полуостров Крым.

Об этом в четверг, 16 июля 2020 года сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, Путин теперь собирается прибыть в Крым в ближайший понедельник, 20 июля.

В программе визита российского лидера значатся поездка на судостроительный завод Залив в городе Керчь и встретиться с работниками предприятия, а также принять участие в видеоконференции с представителями других судостроительных комплексов – Севмаша и Северной верфи.

Читайте также"Путина коробит": Песков рассказал о реакции своего шефа на заявления Зеленского

Также предполагалось, что Путин будет участвовать в закладке двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) для Военно-морского флота РФ.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин публично заявлял о том, что ухудшение отношений между Киевом и Москвой "в принципе не связано" с аннексией Крыма Россией в 2014 году. Более того, он, говоря о негативе в отношениях двух стран, предположил ‒ "эта пена рано или поздно схлынет".

Владимир Путин аннексия Крыма новости России визит
Сейчас вы просматриваете новость «Путин внезапно отменил поездку в аннексированный Крым». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

15:30
Купаться или нет: на каких пляжах в Киеве разрешили плавать
15:27
Каким будет карантин в Украине: в Минздраве рассказали об изменениях
15:12
"Хороша": дочь Брежневой выставила напоказ сочные формы
14:57
В РФ прокомментировали "военные планы против Украины" Видео
14:50
Путин внезапно отменил поездку в аннексированный Крым
14:33
Новая жена Виктора Павлика высказалась о их разнице в возрасте
14:26
Продление карантина в Украине: Зеленский сделал заявление
14:19
В МИД Польши прокомментировали пранк Дуды Вованом и Лексусом Видео
13:52
"Безголосые обезьяны": Маша Распутина унизила всех звезд России
13:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июля: кого ждет встреча с будущим мужем
13:34
В Германии рассказали, поменяют ли политику по Северному потоку-2 из-за санкций США
13:31
Лукашенко объяснил, как вылечить COVID-19 при помощи косы
13:20
Воровал сладости: полиция задержала возможных убийц полковника СБУ Видео
13:20
Чего ждать от нового главы НБУ Кирилла Шевченко
13:00
Травы против депрессии: топ-5
12:59
Канье Уэст зарегистрировался на выборы президента США вопреки официальному заявлению
12:49
Рада назначила новую главу Антимонопольного комитета
12:28
Во Львовской области отправят под суд врачей, из-за халатности которых умер парень Видео
12:23
В МОЗ назвали регионы, которым ослабление карантина не светит Видео
12:22
Кто больше всего зарабатывает в Instagram - новый рейтинг звезд
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять