Путин внезапно отменил поездку в аннексированный Крым

Владимир Путин / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин принял решение временно отменить свой визит в аннексированный россиянами полуостров Крым.

Об этом в четверг, 16 июля 2020 года сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, Путин теперь собирается прибыть в Крым в ближайший понедельник, 20 июля.

В программе визита российского лидера значатся поездка на судостроительный завод Залив в городе Керчь и встретиться с работниками предприятия, а также принять участие в видеоконференции с представителями других судостроительных комплексов – Севмаша и Северной верфи.

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Также предполагалось, что Путин будет участвовать в закладке двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) для Военно-морского флота РФ.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин публично заявлял о том, что ухудшение отношений между Киевом и Москвой "в принципе не связано" с аннексией Крыма Россией в 2014 году. Более того, он, говоря о негативе в отношениях двух стран, предположил ‒ "эта пена рано или поздно схлынет".