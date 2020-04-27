"Путин все вытоптал": раскрыт интересный факт о политическом поле России

Президент РФ никоим образом не уйдет, полагает писатель.
Президент Владимир Путин будет руководить Российской Федерацией до конца своей жизни.
Путин никоим образом не уйдет, рассказал российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Собеседник добавил, что глава РФ все вытоптал, и политическое поле стало рукотворной вещью.
"Он все вытоптал, в политическом поле никого нет. Это все рукотворная вещь. Он ногами просто все вытоптал…", – заявил эксперт.
По его мнению, когда рухнет нынешняя политическая система страны, "будет дикое поле на месте полицейщины".
"Когда все это рухнет – будет дикое поле на месте полицейщины. И будет схватка популистов, разумеется (к власти – Ред.), …может прийти настоящий буйный", – предупредил литератор.
Ранее журналист, экс-депутат Госдумы России Игорь Яковенко говорил, что в стране Владимир Путин держится у власти на паническом страхе – его пока панически боится элита.