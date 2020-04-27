"Путин все вытоптал": раскрыт интересный факт о политическом поле России

Политическое поле России стало рукотворной вещью, поделился писатель / Reuters

Президент Владимир Путин будет руководить Российской Федерацией до конца своей жизни.

Путин никоим образом не уйдет, рассказал российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Собеседник добавил, что глава РФ все вытоптал, и политическое поле стало рукотворной вещью.

"Он все вытоптал, в политическом поле никого нет. Это все рукотворная вещь. Он ногами просто все вытоптал…", – заявил эксперт.

По его мнению, когда рухнет нынешняя политическая система страны, "будет дикое поле на месте полицейщины".

"Когда все это рухнет – будет дикое поле на месте полицейщины. И будет схватка популистов, разумеется (к власти – Ред.), …может прийти настоящий буйный", – предупредил литератор.

Ранее журналист, экс-депутат Госдумы России Игорь Яковенко говорил, что в стране Владимир Путин держится у власти на паническом страхе – его пока панически боится элита.