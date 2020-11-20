Путин объяснил, почему Россия вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе представляет для России интерес с точки зрения политики безопасности - Путин / Reuters

Многовековая связь России, Армении и Азербайджана, а также приоритеты внешней политики Москвы стали причинами российского вмешательства в процессы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания российской миротворческой миссии в Карабахе, сообщает информагентство РБК.

По его словам, на территории России живут миллионы азербайджанцев и армян, а между государствами сложились многовековые связи. Гуманитарный и внешнеполитический аспекты стали причинами действий Москвы в процессе разрешения конфликта.

"Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи, и представляет очень большой интерес с точки зрения внутренней безопасности, с точки зрения политики", - сказал Путин.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Указав на важность урегулирования вооруженной конфронтации Армении и Азербайджана с экономической точки зрения, Путин также подчеркнул, что направление СНГ по-прежнему остается приоритетным в российской внешней политике.

Роль России в конфликте в Нагорном Карабахе