Путин объяснил, почему Россия вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе

По словам Путина, постсоветское пространство по-прежнему является ключевым внешнеполитическим направлением России.
Многовековая связь России, Армении и Азербайджана, а также приоритеты внешней политики Москвы стали причинами российского вмешательства в процессы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания российской миротворческой миссии в Карабахе, сообщает информагентство РБК.
По его словам, на территории России живут миллионы азербайджанцев и армян, а между государствами сложились многовековые связи. Гуманитарный и внешнеполитический аспекты стали причинами действий Москвы в процессе разрешения конфликта.
"Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи, и представляет очень большой интерес с точки зрения внутренней безопасности, с точки зрения политики", - сказал Путин.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
Указав на важность урегулирования вооруженной конфронтации Армении и Азербайджана с экономической точки зрения, Путин также подчеркнул, что направление СНГ по-прежнему остается приоритетным в российской внешней политике.
Роль России в конфликте в Нагорном Карабахе
- Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Ереван выводит свои войска из региона и отдает Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.
- На линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы. По указу Путина, в Карабах на 5 лет с автоматической пролонгацией на аналогичный срок отправляется 1960 военных РФ.
- В связи с длительностью и масштабом военной операции Путин еще раз запросил в Совете Федерации разрешение на ввод российских войск на территории иностранных государств.