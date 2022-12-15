Путин отказался играть в хоккей после слухов об операции - Daily Star

Российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в хоккейном матче созданной им еще в 2011 году любительской лиги. Об этом сообщает британское издание Daily Star.
Как говорят эксперты, еще один отказ появляться на публике всерьез усилит слухи о его здоровье. То, что российский диктатор не будет присутствовать на мероприятии на Красной площади в Москве подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Три дня назад, 12 декабря, он объявил, что Путин пропустит свою итоговую годовую пресс-конференцию. По всей вероятности, говорят эксперты, такое решение диктатора связано с желанием избегать вопросов о неудачной войне, которую Россия развязала против Украины.
Причем итоговая пресс-конференция российского диктатора была отменена впервые за десятилетие. До этого Путин отложил "прямую линию" — имитацию разговор с простыми россиянами в прямом эфире. По-видимому, причины отмены те же, что и у отмены пресс-конференции.
Как пишут журналисты, все вышеописанное всемерно подпитывает слухи – мол, Путин боится пристального внимания к тому, как он ведет боевые действия, а также к тому, что он недостаточно здоров, чтобы выдержать длительное пребывание в прямом эфире.
Путин болен - что известно
Во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.
В Кремле заявили, что Путин заболел в ходе визита в Тегеран. Якобы хозяин Кремля "немножко простудился" из-за жары и работы кондиционеров.
По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 июля Путину понадобилась срочная медицинская помощь. Он жаловался на сильную тошноту.
Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.
Другие новости:
- Путин на самом деле серьезно болен – бывший глава разведки Британии
- Боевики "ДНР" накапали Путину на Пушилина: на войну гребут больных и психов
- Путин болен психически: врач назвал явные признаки бреда и паранойи у российского диктатора