"Путин планирует новые наступления": Столтенберг дал тревожный прогноз

Генсек НАТО призвал продолжать и увеличивать помощь союзников Украине.

Йенс Столтенберг рассказал об угрозе нового наступления РФ / УНИАН, Telegram

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает предоставить Украине все необходимое для победы в войне как суверенного, независимого государства в Европе.

Одним из уроков войны он назвал необходимость продолжать и увеличивать помощь союзников Украине. Такое заявление генсек Альянса сделал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, сообщает Telegraph.

"Путин не планирует мир, он планирует продолжать войну и вести новые наступления. Нет свидетельств того, что его амбиции изменились. Он мобилизует сотни тысяч военных, приводит экономику в военное состояние, обращается к другим авторитарным режимам, как Иран и Северная Корея, чтобы получить больше оружия", — предупредил он.

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Вместе с тем генсек НАТО подчеркнул, что риск эскалации всегда будет иметь место, и нет вариантов, исключающих это, но "самый большой риск, что Путин победит". По его словам, победа РФ станет сигналом для других авторитарных режимов, что сделает мир более опасным.

Также он отметил, что важно укреплять военный потенциал.

"Войны непредсказуемы, мы не знаем, когда и как закончится эта война, но я знаю точно, что даже если она закончится завтра - условия безопасности изменились, и возврата к прошлому нет", — заявил генсек НАТО.

Угроза нового наступления РФ

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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