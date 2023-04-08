Путин получил ответ: НАТО проведет крупнейшие в истории блока авиаучения у границ России

Североатлантический альянс в рамках маневров Air Defender 2023 проверит возможность быстро развертывать и использовать свои авиационные силы.

https://glavred.info/world/putin-poluchil-otvet-ot-nato-alyans-provedet-krupneyshie-v-istorii-bloka-aviaucheniya-u-granic-rf-10462150.html Ссылка скопирована

Air Defender 2023 станут самыми масштабными военными авиаучениями в истории НАТО / УНИАН

Страны Североатлантического альянса в период с 12 по 23 июня проведут крупнейшие авиационные военные учения Air Defender 2023 у границ со страной-агрессором Россией. Маневры при участии 22 стран пройдут в Эстонии, Латвии, Чехии и Германии. Будут задействованы 220 боевых самолетов 23 типов. В НАТО напомнили, что атака на одну из стран блока – нападение на весь Альянс.

Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии США, крупнейшие авиационные учения будут проводиться под руководством ФРГ. В ходе маневров акцент сделают на оперативной и тактической подготовке. Мероприятия проведут в Чехии, Эстонии, Германии и Латвии.

"Air Defender 2023 проверят нашу способность быстро развертывать и быстро использовать авиацию сил НАТО. НАТО — это чисто оборонительный альянс. Но если кто-то нападет на одну страну, он нападет на всех нас", - рассказал генерал-лейтенант ВВС Соединенных Штатов Майкл Ло.

видео дня

Подчеркивается, что в маневрах примут участие 22 страны-союзника. В рамках учений применят 220 самолетов 23 типов. Air Defender 2023 станут крупнейшими учениями по развертыванию Военно-воздушных сил с момента основания блока НАТО в 1949 году.

Россия угрожает размещением ядерного оружия в Беларуси

Российский директор Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва намерена разместить на территории республики Беларусь тактическое ядерное оружие. Дескать, так страна-оккупант Россия "защищается от НАТО".

Ядерные заряды останутся под контролем РФ и не будут передаваться Минску.

Посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что страна-агрессор, дескать, "разместит ядерное оружие в РБ до 1 июля".

Власти России собрались "придвинуть вооружения" к границам стран НАТО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Китай не позволит России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. По мнению чиновника, этот шаг Путина направлен на шантаж Запада. Кремль пытается организовать переговоры по завершению войны РФ против Украины на своих условиях.

Смотрите видео Главред - почему Лукашенко после размещения ядерного оружия в Беларуси рискует оказаться в тупике

Другие новости по теме: