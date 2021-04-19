Путин принял приглашение Байдена: где и когда выступит президент РФ

Байден и Путин встретятся в формате видеоконференции / Reuters

Президент России Владимир Путин принял приглашение президента США Джо Байдена и выступит на саммите по вопросам климата 22 апреля. Правда встреча пройдет в формате видеоконференции.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин "изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, двусторонние контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также российского лидера и глав других государств в рамках саммита по климату не планируются.

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Отметим, президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон собирается провести онлайн 22-23 апреля, 40 мировых лидеров, включая президента России.

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