Путин принял приглашение Байдена: где и когда выступит президент РФ

В Кремле сообщили, что Путин принял приглашение Байдена и выступит в первый день саммита.
Президент России Владимир Путин принял приглашение президента США Джо Байдена и выступит на саммите по вопросам климата 22 апреля. Правда встреча пройдет в формате видеоконференции.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин "изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата".
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, двусторонние контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также российского лидера и глав других государств в рамках саммита по климату не планируются.
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Отметим, президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон собирается провести онлайн 22-23 апреля, 40 мировых лидеров, включая президента России.
Переговоры Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:
- Во вторник, 13 апреля, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Американский глава государства призвал Путина снизить напряженность в связи со стягиванием российских войск к границам Украины. При этом он заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Кроме того, Байден предложил Путину провести встречу по вопросам американо-российских отношений на территории одной из европейских стран.
- Пресс-секретарь президента США Джейн Псаки заявила, что пока не время говорить конкретно о встрече Байдена и Путина. При этом она предположила, что переговоры могут состояться летом.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что тема и место встречи Путина и Байдена будут еще обсуждаться. На данный момент в Кремле рассматривают предложение американской стороны принять участие в саммите по климату.