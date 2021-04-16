У Байдена сделали заявление о планах на встречу с Путиным

В Кремле должны согласиться на переговоры Байдена и Путина, это в интересах России, сказала Джейн Псаки.
Задачей президента США Джо Байдена на переговорах в рамках встречи с главой РФ Владимиром Путиным является возвращение России в мировое сообщество. Не исключено, что России предложат вернуться в Большую восьмерку. Поэтому в Кремле должны рассматривать встречу лидеров двух государств как "мост" для возвращения Москвы к цивилизованному диалогу. Об этом заявила пресс-секретарь американского главы государства Джейн Псаки.
В ходе своего брифинга в пятницу, 16 апреля она заявила о том, что Байден рассматривает встречу с Путиным как попытку вернуть Россию к цивилизованным переговорам. США предоставляют РФ возможность разрешить конфронтацию с миром.
По ее словам, именно поэтому в интересах Москвы принять предложение Байдена о проведении встречи с Путиным.Читайте такжеВ Кремле заявили об условии Москвы для встречи Путина и Байдена
"Президент считает, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях. У нас сейчас формат "большой семерки", а не "большой восьмерки"… Предложение президента (о проведении саммита) - это мост назад", - подчеркнула Псаки.
Переговоры Байдена и Путина
- Телефонные переговоры президента США Байдена и главы РФ Путина прошли во вторник, 13 апреля. В ходе дискуссии американский глава государства призвал хозяина Кремля к деэскалации ситуации у украинских границ и предложил Путину провести встречу в одной из стран Европы с целью обсуждения американо-российских отношений.
- Позже госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что Байден предложил Путину провести встречу уже в ближайшие недели.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что переговоры Путина и Байдена в ближайшие недели не состоятся, так как их нельзя организовать в такие сроки. При этом антироссийские санкции не влияют положительно на перспективы встречи лидеров России и США.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 16 апреля заявил, что именно Путин предлагал Байдену встречу, причем уже в ближайшие дни и без дополнительных условий.