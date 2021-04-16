У Байдена сделали заявление о планах на встречу с Путиным

У Байдена предлагают вернуть Россию в Большую восьмерку / Фото Reuters

Задачей президента США Джо Байдена на переговорах в рамках встречи с главой РФ Владимиром Путиным является возвращение России в мировое сообщество. Не исключено, что России предложат вернуться в Большую восьмерку. Поэтому в Кремле должны рассматривать встречу лидеров двух государств как "мост" для возвращения Москвы к цивилизованному диалогу. Об этом заявила пресс-секретарь американского главы государства Джейн Псаки.

В ходе своего брифинга в пятницу, 16 апреля она заявила о том, что Байден рассматривает встречу с Путиным как попытку вернуть Россию к цивилизованным переговорам. США предоставляют РФ возможность разрешить конфронтацию с миром.

По ее словам, именно поэтому в интересах Москвы принять предложение Байдена о проведении встречи с Путиным.Читайте такжеВ Кремле заявили об условии Москвы для встречи Путина и Байдена

"Президент считает, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях. У нас сейчас формат "большой семерки", а не "большой восьмерки"… Предложение президента (о проведении саммита) - это мост назад", - подчеркнула Псаки.

Переговоры Байдена и Путина