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Путин рассказал, почему Кремль до сих пор не поздравил Байдена

22 ноября 2020, 14:46

Российский президент высказался на тему окончания выборов президента США-2020.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил ‒ он относится с уважением к действующему президенту США Дональду Трампу, но готов ровно так же отнестись и к его оппоненту Джо Байдену. И тот факт, что Кремль еще не принес Байдену поздравлений с победой на американских выборах ‒ просто формальность.

Об этом сообщает российское информагентство Интерфакс со ссылкой на заявление Путина. "Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела", ‒ заявил Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что Кремль с уважением относится и к кандидату на пост президента США Джо Байдену.

"Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Но кому оказано это доверие - должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом. Это абсолютно нормально, ничего здесь такого нет", - повторил Путин.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Президент России Владимир Путин поздравит победителя президентской гонки в США после официального подведения итогов.
  • Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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