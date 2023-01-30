glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин "слил" военные объекты Ирана в обмен на лекарство от рака - СМИ

30 января 2023, 12:41
Путин болен, в стране, в которой он лечит онкологию, намекнули, что лечение прекратится, если РФ не передаст достоверную информацию о военных объектах в Иране.
Владимир Путин
Владимир Путин обменял иранского "друга" на лекарство - СМИ / Фото pixabay.com

На днях в Иране прогремели взрывы на военных объектах. Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, пишет, что к "бавовне" причастен Кремль.

Как пишут СМИ, российский диктатор Владимир Путин болен, у него онкология.

"Его лечат и предоставляют лекарственные препараты врачи из другого, тоже вроде дружественного государства, новое-старое руководство которого мягко намекнуло, что лечение прекратится, если Россия не передаст достоверную информацию о местонахождении военных объектов в Иране", - пишет канал.

Сообщается, что был сделан конкретный запрос, а в четверг, 26 января, по распоряжению Путина был передан очень конкретный ответ.

"Скорее всего, собственные данные разведки страны, делавшей запрос президенту России, были и так достаточно точны, но подтверждение от лучшего друга Ирана Путина было бесценно. Все военные объекты, по которым был нанесен удар на территории Ирана, были в списке, который передали по распоряжению Путина. Насколько равноценный обмен "друга" на лекарство для сохранения собственной жизни сказать сложно, но можно спросить у Путина, он точно знает", - написал генерал СВР.

Взрывы в Иране

В иранском городе Исфахан 29 января прогремел взрыв на заводе Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов. Завод атаковали беспилотники.

Вблизи Исфахана расположено иранское предприятие Shahed Aviation Industries, производящее дроны-камикадзе Shahed 131/136.

По словам заместителя по вопросам политической безопасности главы Исфахана Мохаммад-Реза Джан Нишари, один из беспилотников был поражен средствами противовоздушной обороны и сбит, а два других попали в оборонительные ловушки и уничтожены.

Чиновник добавил, что в результате воздушной атаки обошлось без жертв, при этом центр не выведен из строя.

Вечером 29 января, в Иране снова раздались взрывы. Так, мощная "бавовна" добралась до штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции в городе Махабад.

Другие новости:

Иран Владимир Путин новости Украины новости Ирана Путин новости Путин болен взрыв
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:02

Служащий в ВСУ Дмитрий Дикусар нарушил трехмесячное молчание - показал, как его изменила война

13:00

Гороскоп на завтра 31 января 2023: Близнецам – энергичность, Девам – покой, а Козерогам – работа

12:58

"Рухнет вся Россия": Кочетков объяснил, чего больше всего боятся в КремлеВидео

12:49

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала милые фото с их прогулкиВидео

12:48

ВСУ уничтожили бронемашину с шестью ФСБ-шниками: в живых остался только один разведчик

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:41

Путин "слил" военные объекты Ирана в обмен на лекарство от рака - СМИ

12:36

РФ есть чем наступать, "железа" хватает: эксперт дал тревожный прогнозВидео

12:10

Истребители Запада на голову выше российских "сушек": Свитан рассказал о боевом могуществе F-16Видео

12:10

На 3 знака Зодиака в 2023 году обрушится ураган перемен: кому ждать удивительных сюрпризов судьбыВидео

Реклама
11:59

Пропагандистку НТВ изнасиловали, оператора избили: кадыровцы покуражились в МелитополеВидео

11:58

Гайдая хотят уволить с должности главы Луганской ОГА и отправить в Казахстан - СМИ

11:44

Украина не будет в безопасности, пока Крым в руках России - генерал Бен ХоджесВидео

11:32

10 признаков, что он больше не любит: что с этим делатьВидео

11:28

Угроза массированной атаки ракетами и дронами: РФ готова нанести точечный ударВидео

11:24

Чистки в Кабмине: 8 министров могут остаться без должностей - СМИ

11:23

"Злая мумия из фильма ужасов": засушенную путинистку Долину гонят со сцены открытым текстом

11:11

Лужицы и кучки в тапках останутся в прошлом: как приучить кота к лотку и унитазу

11:02

Новая волна мобилизации для наступления на Украину: в разведке Британии раскрыли планы России

10:54

85-летний ведущий В мире животных Николай Дроздов попал в реанимацию после жуткой травмы

10:50

РФ "больше не будет унижена": перед вторжением в Украину Герасимов угрожал УоллесуВидео

Реклама
10:32

"Начнут реальную бомбежку": астролог назвала самые опасные города на этой неделеВидео

10:30

"Твой дом теперь Россия": Повалий рассказала, как вывозила маму из КиеваВидео

10:19

Украина хочет вступить в ЕС в течение двух лет – ШмыгальВидео

10:09

Украину ждет "авиационный" Рамштайн, Запад даст истребители F-16C/D – СвитанВидео

09:54

Правда или миф: почему люди ставят кактус возле компьютера

09:41

Какими будут отношения Киева и Москвы после победы Украины - прогноз БудановаВидео

09:07

От Саши Белого не осталось и следа: 49-летний Безруков поразил постаревшим видом

09:00

Украина весной получит F-16, ВСУ начнут зачистку Крыма с полномасштабным наступлением – СвитанВидео

08:56

Контрнаступление ВСУ из-за задержки танков может быть перенесено на конец весны-начало лета – ISWВидео

08:55

Танки Abrams доставят в Украину в конце 2023 года – WP

08:41

"Дальше война будет бессмысленной": Жданов назвал основную цель для ВСУ

08:16

Война и запасы титана в Украине: о публикации Newsweekмнение

08:07

Украина победит РФ так же, как Давид победил Голиафа - Буданов

08:00

Гороскоп на сегодня 30 января: Близнецам – горящие дедлайны, Ракам - обманВидео

07:34

"Крышку может сорвать в любой момент": Кочетков объяснил, почему россияне терпят ПутинаВидео

07:26

Путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину

06:40

РФ ударила ракетой по жилому дому в Харькове: есть жертва и пострадавшие

06:01

Соледар - пиррова победа для россиян: окружения украинского гарнизона в Бахмуте нетмнение

05:30

В чем лучше всего делать кофе: 5 способов, которые покорят всех кофеманов

05:30

Как смягчить жесткую говядину: хитрый секрет – и от тарелки за уши не оттащишьВидео

Реклама
03:30

Врежет мороз - 16° и завалит снегом: Украину атакует северный колотунВидео

02:15

"Мы пройдем там пулей": аналитик рассказал, следует ли ожидать на территории Крыма большой войныВидео

01:32

Для победы Украине нужно выполнить два проекта: полковник спрогнозировал, когда закончится войнаВидео

00:50

Военный откровенно ответил, удастся ли россиянам до марта взять Краматорск и СлавянскВидео

29 января, воскресенье
23:40

В Иране мощная "бавовна": СМИ сообщают о взрывах в штаб-квартире Корпуса стражейВидео

23:04

Гороскоп на февраль 2023 года для Стрельцов: астролог назвала самые удачные дни месяцаВидео

22:59

"Никогда не пришлем": Италия наотрез отказалась поставлять Украине наступательное оружиеВидео

22:40

Самый мистический день года: приметы и что нельзя делать 31 январяВидео

22:16

Чистая кожа станет сразу грязной: как часто нужно менять полотенца, чтобы не навредить самому себеВидео

22:14

Гороскоп на февраль 2023 года для Рыб: мобилизация, выигрыш и новый имиджВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять