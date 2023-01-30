Путин "слил" военные объекты Ирана в обмен на лекарство от рака - СМИ

Путин болен, в стране, в которой он лечит онкологию, намекнули, что лечение прекратится, если РФ не передаст достоверную информацию о военных объектах в Иране.

Владимир Путин обменял иранского "друга" на лекарство - СМИ / Фото pixabay.com

На днях в Иране прогремели взрывы на военных объектах. Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, пишет, что к "бавовне" причастен Кремль.

Как пишут СМИ, российский диктатор Владимир Путин болен, у него онкология.

"Его лечат и предоставляют лекарственные препараты врачи из другого, тоже вроде дружественного государства, новое-старое руководство которого мягко намекнуло, что лечение прекратится, если Россия не передаст достоверную информацию о местонахождении военных объектов в Иране", - пишет канал.

Сообщается, что был сделан конкретный запрос, а в четверг, 26 января, по распоряжению Путина был передан очень конкретный ответ.

"Скорее всего, собственные данные разведки страны, делавшей запрос президенту России, были и так достаточно точны, но подтверждение от лучшего друга Ирана Путина было бесценно. Все военные объекты, по которым был нанесен удар на территории Ирана, были в списке, который передали по распоряжению Путина. Насколько равноценный обмен "друга" на лекарство для сохранения собственной жизни сказать сложно, но можно спросить у Путина, он точно знает", - написал генерал СВР.

Взрывы в Иране

В иранском городе Исфахан 29 января прогремел взрыв на заводе Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов. Завод атаковали беспилотники.

Вблизи Исфахана расположено иранское предприятие Shahed Aviation Industries, производящее дроны-камикадзе Shahed 131/136.

По словам заместителя по вопросам политической безопасности главы Исфахана Мохаммад-Реза Джан Нишари, один из беспилотников был поражен средствами противовоздушной обороны и сбит, а два других попали в оборонительные ловушки и уничтожены.

Чиновник добавил, что в результате воздушной атаки обошлось без жертв, при этом центр не выведен из строя.

Вечером 29 января, в Иране снова раздались взрывы. Так, мощная "бавовна" добралась до штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции в городе Махабад.

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