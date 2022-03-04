Путин совсем недооценил силу украинской армии - Столтенберг

Украинская армия смогла оказывать сопротивление, оттеснять, замедлять продвижение сил РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 марта заявил, что президент России Владимир Путин тотально недооценил украинскую армию.
Как заявил Столтенберг на брифинге после внеочередной встречи глав МИД стран НАТО, Швеции, Финляндии и Евросоюза, Путин не ожидал возможности сопротивления российским военным.
"Путин тотально недооценил силу украинской армии, которая смогла оказывать сопротивление, оттеснять, замедлять продвижение сил РФ. Это прежде всего результат храбрости украинской армии и украинского народа и руководства Украины, президента Зеленского", - заявил он.
При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российское вторжение в Украину - наихудшая агрессия в Европе.
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Отметим, что ранее спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.
В то же время, бывший спецпредставитель США по Украине, экспосол США при НАТО Курт Волкер допустил, что бесполетная зона над Украиной возможна - по его мнению, это можно сделать сначала над Киевом и Западной Украиной чтобы предотвратить атаки против гражданского населения и критической инфраструктуры, такой как АЭС.
Ранее Главред сообщал, что НАТО не будет обеспечивать бесполетную зону в небе над Украиной.
"У нас нет намерений заходить в Украину - ни на земле, ни в воздушном пространстве", - заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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