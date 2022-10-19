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Путин стал военным преступником и "сдулся", скоро он будет токсичным даже для Лукашенко – Гудков

19 октября 2022, 05:00

Путин потерял контроль в мире над своими партнерами – они увидели, что глава Кремля стал слабее, и требуют пересмотра договоренностей, считает Дмитрий Гудков.

Путин, Гудков
Все игроки мировой политики поняли, что Путин ослабел - Гудков / Коллаж скриншот YouTube, Instagram Д. Гудкова

Глава страны-агрессора Владимир Путин стал военным преступником и фактически "сдулся". Ситуацию заметили политические партнеры России, которые теперь требуют пересмотра договоренностей. Давление на Путина усилится, и скоро он станет токсичным не только для президента Таджикистана Эмомали Рахмона, но и для самозваного руководителя Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил бывший депутат Госдумы России Дмитрий Гудков.

В интервью УНИАН он рассказал о том, что резонансные слова президента Таджикистана Рахмона, когда он открыто призвал Путина с уважением относиться к суверенным государствам Средней Азиии, свидетельствуют об ослаблении Путина на международной арене.

По словам российского оппозиционера, политические партнеры России увидели, что Путин "сдулся" и пришли к выводу, что можно требовать пересмотра договоренностей в свою пользу.

"Это как попытка пересмотреть партнерское соглашение. Когда твой партнер становится явно более слабым, то зачем ему все отдавать, когда можно увеличить свою долю? Путин, развязав войну, во-первых, превратился в военного преступника. А, во-вторых, он потерял контроль в мире над своими пока еще действующими партнерами. Соответственно, все те претензии, которые накопились за долгое время, были высказаны, но еще пока в мягкой форме. Очевидно, что Путин "сдулся". Они поняли, что можно требовать большего, высказывать все претензии, демонстрировать недовольство положением вещей и своей долей. Это все говорит об ослаблении Путина на международной арене, где все игроки это чувствуют", - объяснил ситуацию Гудков.

По его словам, в дальнейшем будет еще больше подобной риторики, поскольку Путин для всех становится токсичным. В том числе и для непризнанного главы Беларуси Александра Лукашенко, который не вступает напрямую в войну против Украины и, скорее всего, сможет уйти от полномасштабного участия своей армии в боевых действиях.

"Дальше мы будем видеть еще больше подобных заявлений от разных путинских партнеров, потому что он становится "токсичным" даже для таких лидеров, как президент Таджикистана. Скоро он уже и для Лукашенко будет таковым. Лукашенко пока делает все, чтобы в этом не участвовать. Он территорию предоставил, но все эти 8 месяцев делал все, чтобы не ввязать Беларусь в прямой конфликт. Я думаю, что Беларусь все-таки формально не вступит в эту войну. Зачем Лукашенко соглашаться сейчас, если он еще тогда умудрился выскочить из этой петли?" – подчеркнул Дмитрий Гудков.

Отстранение Путина от власти

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее сделал заявление, согласно которому Россия через 5 лет столкнется с распадом и парадом суверенитетов. Согласно прогнозу Резникова, государство-агрессор прекратит свое существование в действующих границах после того, как Владимира Путина отстранят от власти.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что в Кремле уже готовятся к прекращению правления Путина. По мнению эксперта, в России могут объявить о болезни Путина и временном прекращении исполнения им своих обязанностей. В таком случае власть окажется в руках у Совбеза РФ.

Как полагает Пионтковский, Путина от власти может отстранить его ближайший соратник – Юрий Ковальчук.

Не исключено, что такой план уже разработали. Ковальчук мог убедиться в поражении в войне и теперь будет пытаться удержать власть и собственность.

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