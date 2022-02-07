Путин встретится с Эрдоганом после его визита в Украину

Точная дата визита президента России в Турцию станет известна в ближайшие дни.
Президент России Владимир Путин готовится к визиту в Турцию. Но точная дата его приезда пока неизвестна, сообщает издание sabah.com.
"Визит господина Путина в Турцию состоится. Эта дата станет известна в ближайшие дни", - заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин.
Визит президента Турции в Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом 3 февраля побывал в Украине.
После личной встречи Эрдогана и Зеленского началась церемония подписания ряда соглашений между Украиной и Турцией. В частности, подписано соглашение о ЗСТ.
Эрдоган заявил, что Турция готова делать все должное, чтобы закончился кризис двух стран (Украины и России - ред.)
"Мы с удовольствием примем саммит на уровне лидеров или технических переговоров", - сообщил Эрдоган.
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Автор: Екатерина Трохимчук