Путин заговорил о распаде России: политолог объяснил причину

Война РФ против Украины – это наихудший шаг Путина, считает Николай Давыдюк.

Владимир Путин / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин начал распространять тезисы о том, что РФ хотят уничтожить. Политолог Николай Давыдюк считает, что это говорит о нехватке инфоповодов для внутренней пропаганды.

Эксперт в комментарии 24 каналу подчеркнул, что война Российской Федерации против Украины – это наихудший шаг Путина против россиян, это война против самой России.

При этом он указал, что российский диктатор не может признать, что начал войну безосновательно, он напуган и "начал играть эти нарративы о якобы уничтожении РФ".

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"Эти заявления (о развале России - ред.) не от того, что он развивается как человек или страна, или его армия что-то увлекает. Ничего из этого нет, этот "гриб" гниет и заражает своей плесенью всю Россию. Она тоже начнет гнить", – пояснил Давыдюк.

У Путина клянчат переговоры у Украины и Запада

Канцлер Германии Олаф Шольц звонил Путину в декабре прошлого года и требовал от него вывести оккупационные войска России с территории Украины и найти дипломатический способ для завершения войны. Путин пожаловался, что благодаря помощи Западу Киев стал сильнее и не собирается идти на переговоры с агрессором Москвой.

В конце января текущего года Шольц заявил, что будет звонить Путину, требовать вывода войск РФ из Украины и прекращения развязанной войны. В Кремле в ответ выразили готовность "поговорить", но в итоге Путину так никто и не позвонил.

В феврале представители агрессора России заклянчили переговоры у Украины "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий". В Офисе президента в ответ подчеркнули, что Москва на самом деле не хочет выводить войска из Украины и пытается избежать ответственности за свои преступления.

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