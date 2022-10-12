"Путина хотят сделать козлом отпущения": дипломат рассказал о переговорах приближенных диктатора с Западом

Путина хотят сделать козлом отпущения / скриншот

В окружении российского диктатора Владимира Путина есть часть людей, достаточно близких к нему и влиятельных – и представителей политического класса и бизнеса, которые понимают, что политика Путина ведет Россию к катастрофе.

Дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что приближенные к Путину боятся, что развалится сама Российская Федерация.

"У этой группы людей есть неудержимое желание как можно скорее "сменить картинку": поставить у власти кого-то другого, на Путина переложить всю ответственность, сказав, что он лично всем этим занимался (ведь на Западе любят говорить, что это "война Путина"). А если нет Путина, значит, Россия сможет начать жить по-новому: демократично и цивилизованно", - пояснил эксперт.

По словам Огрызко, эта группа уже некоторое время проводит такие консультации с представителями западных стран и хочет добиться их согласия на то, что в случае, если эта антипутинская группа устранит его, Запад примет эту группу как своего партнера.

"Насколько успешными будут эти переговоры и контакты, насколько быстро эта группа, получив определенные обещания Запада, сможет устранить Путина – другой вопрос. Но вполне очевидно, что вокруг Путина есть люди, которые видят всю нелепость его политики и понимают, что для них лично продолжение войны будет означать новые и новые потери, причем потери не копеечные. Так, например, с начала войны российские олигархи потеряли примерно 90 миллиардов долларов. Не говоря уже о том, сколько потерял российский бюджет и Фонд спасения. Общая сумма исчисляется уже сотнями миллиардов долларов. Поэтому, очевидно, что, если такая линия будет продолжаться, Россия будет приближаться к краху", - подытожил дипломат.

Ранее расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.

Также сообщалось, что член ближайшего окружения Владимира Путина в последние недели выразил российскому президенту несогласие с его поведением в войне в Украине, сообщило издание Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

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