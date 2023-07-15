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Путина успокаивают, пока продолжается тайная подготовка к его устранению - Гельман

Алёна Воронина
15 июля 2023, 12:53 обновлено 15 июля, 12:56
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В НАТО понимают, что замораживание войны повлечет за собой еще большую проблему. Поэтому на Западе могут скрытно готовить демонтаж власти Путина.
Марат Гельман, Владимир Путин
Путина успокаивают, пока продолжается тайная подготовка к его устранению, предполагает Гельман/ коллаж: Главред, фото: Facebook Гельман, скрин

В НАТО могут скрытно готовить демонтаж власти российского диктатора Владимира Путина в РФ, ведь там понимают, что замораживание войны в Украине может привести к еще большей проблеме.

Поэтому сценариев завершения войны в Украине много, но не стоит отбрасывать вариантов, что страны Североатлантического альянса могут готовить какую-то скрытую операцию против Путина. Такое мнение высказал российский политтехнолог, публицист Марат Гельман в интервью Главреду.

"Я нахожусь под впечатлением от результатов саммита НАТО, изучаю их и придерживаюсь следующей версии. Представьте себе, что террорист захватил кинотеатр, где 200 человек, среди которых дети. Ведутся переговоры с террористом, ему говорят: освободи людей, сдайся. Однако понимают, что у террориста в руках человеческие жизни, его нельзя пугать. Параллельно идут другие процессы, в рамках которых ищут его родственников, чтобы они стали посредниками, или даже роют подкоп под кинотеатр", – провел параллели Гельман.

Он высказал предположение, что именно так могут работать и с главой Кремля. Политтехнолог подчеркнул: ему не верится, что руководство НАТО не видит угрозы от Путина в ситуации с замораживанием войны. Если будет замораживание конфликта, через некоторое время мы получим еще большую проблему.

"Поэтому моя гипотеза заключается в том, что Запад действует с Путиным как в ситуации с тем же террористом. Наше с вами разочарование результатами саммита НАТО может быть частью игры. И Путин тоже видит, что с ним ведутся переговоры. Тем не менее, я очень надеюсь, что сейчас где-то ведется проверка 2000 представителей номенклатуры. Каждого из них, к кому есть ключик. Должна вестись скрытая работа на необходимый результат", - отметил Гальман.

По его словам, если это действительно так, то один из сценариев завершения войны в Украине предусматривает, например, выход украинских войск в Крым и запуск программы, о которой сейчас мы ничего не знаем. Если будет реализован подобный сценарий, то "демонтаж власти Путина будет как удар ножом – острым, тонким и хирургическим действием".

"Действия стран Запада на саммите НАТО немного напоминают декорацию. Причем декорацию, которая должна успокоить не Зеленского, а Путина. Возможно, заявления Зеленского - это тоже часть игры, чтобы послать Путину сигнал. А в то же время в рамках поставленной цели действуют специально обученные западные специалисты", – сказал Гельман.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман рассказал, когда будет бунт в России против Путина:

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. С июня 2002 года по февраль 2004 года он был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Может ли произойти переворот в РФ

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал ,что "похоронит" власть Путина. Он отметил, что военное поражение России может быть использовано как предлог или катализатор для переворота.

Напомним, эксперт рассказал о вероятном дворцовом перевороте в России. Андрей Золотарев отметил, что риск дворцового переворота в России под лозунгом "За страну обидно" – это наиболее вероятный сценарий.

Представитель Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" высказал мнение, что режим Путина рухнет уже к концу 2024 года. Мятеж ЧВК "Вагнера" и Пригожина, избежавшего наказания из-за компромата на Путина, продемонстрировал предпосылки к таким событиям.

Также ранее российский политтехнолог, публицист Марат Гельман сказал, Какая слабость диктатора разожжет бунт в РФ. Сейчас в РФ зреет не гражданская война, а номенклатурный саботаж. Подозрительность и недоверие к своему окружению должны сыграть с Путиным злую шутку.

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