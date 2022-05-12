Путина в РФ могут заменить на молодого полковника - Фейгин

Владимир Путин / Фото УНИАН

Российский политик и юрист Марк Фейгин заявил, что в перспективе нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина в России могли бы заменить на какого-то молодого полковника, каким в начале своего правления и был нынешний президент РФ.

Об этом Фейгин сказал в интервью Наталье Влащенко на YouTube-канале Украина 24.

"В этом нет вообще ни единого сомнения. Главный орган - это коллегия ФСБ РФ, в которую входят все они - от Бортникова и всех остальных руководителей. Они, конечно, могут строить такие планы, безусловно. И прикидывать - а как, а что, а если. А если Путин умрет завтра? Это же тоже может быть - необязательно они его отстранят. И понадобится же такой полковник", - объяснил он.

Фейгин добавил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину показало трусость военного руководства страны-агрессора, в частности главы Минобороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

"То есть они абсолютно никакие. Ну, вот все говорили: "Ну вот же, они должны воспротивиться, армию уничтожают, их институт уничтожают"... Но ничего – мы вообще с этой стороны не увидели ничего. Это просто какое-то абсолютное бессилие", - отметил Фейгин.

Как сообщал Главред, российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что нынешний 2022 год может стать последним годом жизни российского диктатора Владимира Путина. По его словам, для хозяина Кремля пережить этот год — не очень вероятно.

Российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко также считает, что вероятность отстранения от власти или физического уничтожения Владимира Путина существует. Однако решающую роль в этом процессе сыграют не санкции в отношении российских олигархов и родственников хозяина Кремля, а Вооруженные Силы Украины.

Владимир Путин болен - что известно

По информации журналистов, президент России Владимир Путин уже много месяцев прячется в своем бункере на Алтае. Одной из причин отшельничества называют болезнь.

Как полагают в американской разведке, у Путина может быть мозговое расстройство, которое было вызвано слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникающей в результате лечения онкологических заболеваний стероидами.

В разведывательном сообществе Пять глаз предполагают, что военное вторжение России в Украину может объясняться усугублением неспособности ясно мыслить, так как он не был проинформирован о возможных неудачах перед реализацией своих преступных планов.

Также пресса на Западе подозревает у Путина болезнь Паркинсона, Синдром Аспергера, рак поджелудочной железы или рак спинного мозга.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович считает, что Владимир Путин болен онкологией. В одном из последних интервью Арестович, со ссылкой на врачей, заявил, что у президента страны-агрессора - саркома.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков утверждает, что российский президент Владимир Путин не болен раком. Информацию о возможной онкологии у Путина он назвал "выдумкой и ложью".

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