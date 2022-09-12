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Путину не хватает "пушечного мяса": набирает тысячи наемников и планирует новый этап войны

12 сентября 2022, 09:33

Каждой государственной корпорации и олигарху в РФ приказано создать ЧВК.

Путин, потери РФ
Владимир Путин готовит новый этап войны / Коллаж фото Reuters, Радио Свобода, скриншот

Президент РФ Владимир Путин приказал крупным госкорпорациям создавать частные военные компании, чтобы усилить вооруженную агрессию против Украины.

Как пишет журналист-расследователь Христо Грозев в своем Twitter, Кремль намерен начать "новый этап боев" в середине осени-2022.

Он пояснил, что Путин приказал каждой правительственной корпорации и каждому своему олигарху создать собственную ЧВК.

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"Он говорит, что все (неудачи РФ в Украине. – Ред.) из-за коррупции и некомпетентности в армии. Но опять-таки очень оптимистично, говорит, что каждой государственной корпорации и олигарху приказано создать ЧВК для "нового этапа в октябре", – написал Грозев.

Путину не хватает 'пушечного мяса': набирает тысячи наемников и планирует новый этап войны

В свою очередь военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула в эфире Эспрессо уточнил, что " путинский режим может мобилизовать на войну из Украины 300-400 тыс. россиян, одурманенных пропагандой РФ.

"Вы не представляете жизни в российской глубинке — это полуразрушенные города и села. В этой жизни есть только водка и одна цель — умереть за Россию. Таких людей 300-400 тыс. найдется. Кроме того, ежедневно подрастает 2-3 тыс. россиян, которые достигают 18-летнего возраста", – добавил Притула.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты "ЛНР" намерены объявить о начале "массовой" мобилизации.

По информации разведки, в оккупированном Сватово на Луганщине так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал начало массовой мобилизации.

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