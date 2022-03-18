Путин вышел из бункера в пуховике за 400 тысяч гривен

Путин / скриншот

18 марта на московском стадионе Лужники, где проходил митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине аннексии Россией Крыма и Севастополя, выступил президент РФ Владимир Путин.

Несмотря на то, что его речь была недолгой, а трансляция прервалась, пользователи Сети успели обратить внимание на одежду диктатора.

Как пишет Юлия Колтак в своем телеграмм-канале KOLTAK, на нем был пуховик от итальянского бренда люксовой одежды Loro Pianа, цена которого в московском ЦУМе составляет 1 445 000 рублей (примерно 400 тысяч гривен).

Для сравнения, этих денег хватит на автомобиль LADA среднего класса.

Читайте такжеВ России оконфузились во время выступления Путина на полном стадионе в Лужниках

Что заявил Путин в своей речи

Путин в очередной раз заявил, что Россия "спасла" Крым, "вытащив из унизительного состояния в составе Украины", отметил, что российские солдаты, вторгшиеся в соседнюю страну, "прикрывают друг друга", а такого единения народа "не было давно". В последнее время циркулирует все больше слухов относительно того, что российский президент боится за свою жизнь.

Как ранее сообщали, Путин уже два года не появлялся в Кремле, а проводит переговоры исключительно по видеосвязи.

Читайте также: