"Ракеты дальностью до 1000 км": Пионтковский рассказал, какое оружие Украина получит от США

Андрей Пионтковский рассказал, какое оружие Украина получит от США/ Missilery.info и скриншот из видео

Руководство США все ускоряет и ускоряет темпы по поставке ВСУ все более серьезных типов вооружения. Об этом заявил российский политолог и публицист-оппозиционер Андрей Пионтковский в эфире марафона FREEDOM.

"То, что не дается какой-то ленд-лиз, это "темник" главы РФ Владимира Путина, спущенный трампистскими пропагандистами. Нужны Abrams, танки, бронетранспортеры, которые, кстати, пошли в последнем пакете. Как они будут оформляться в американском законодательстве (по "ленд-лизу" или другим законом), это десятое дело. Важно само оружие и его количество", –говорит он.

Пионтковский говорит, в американской прессе уже несколько недель муссируется информация ‒ Пентагон готовит к передаче ВСУ те виды ракет, которые могут уничтожать объекты на территории страны-агрессора, России. Потому что регулярные атаки русских оккупантов на мирные украинские города должны быть отомщены.

"Американская пресса пишет, что будут решать передачу более радикального оружия, чем предоставление ракет ATACMS. Предоставляются крылатые ракеты воздушного базирования дальностью до 1000 км. Сейчас в Польше идет оснащение ими советских самолетов Су, которые поляки передадут в ближайшее время Украине", – подытожил Пионтковский.

Ленд-лиз от США для Украины

Ранее генерал-лейтенант запаса, екс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, что западные страны достаточно медленно предоставляют Украине оружие и поставляют его в недостаточных количествах хотя могли бы давать и больше. Причиной этого является страх, что война между Россией и Украиной может перерасти в войну РФ и НАТО, или же стать ядерной.

Однако чтобы этого не допустить, нужно не тормозить предоставление оружия, а решительно одержать победу над страной-агрессором России на поле боя, подчеркнул Романенко.

Украинский офицер, политтехнолог и журналист Тарас Березовец отмечал, что война России против Украины завершится силовым сценарием. Киев должен нанести сокрушительное поражение Москве. Ключевым моментом может стать освобождение Крыма, после которого Владимира Путина отстранит от власти его собственное окружение. Если ВСУ получат много оружия от США в рамках ленд-лиза, украинские войска смогут разбить российских оккупантов за 1,5 года.

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