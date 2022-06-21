Разборки в Росгвардии: ключевой генерал слетел с должности, на войну гребут отставников

Бойцы Росгвардии отказываются ехать в Украину / Facebook/rosgvard

На фоне значительных потерь в войне против Украины оккупанты РФ проводят кадровые ротации в Росгвардии.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в Федеральной службе войск Росгвардии произошли кадровые изменения.

"Генерал-лейтенант Сергей Власенко отстранен от должности начальника штаба – первого заместителя командующего северокавказского округа войск Росгвардии. Генерал-лейтенант Анатолий Маликов назначен на руководящую должность в северокавказском округе войск Росгвардии. До сих пор Маликов занимал должность начальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительных работ Федеральной службы войск Росгвардии", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ГУР, последние кадровые ротации связаны с низким уровнем организации выполнения задач во время вооруженной агрессии против Украины, что привело к значительным потерям личного состава и военной техники.

В Росгвардии проблемы с ротацией

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в Росгвардии в последнее время возникли проблемы с ротацией личного состава.

При этом немалое количество росгвардейцев начало отказываться от "командировок" на территорию Украины.

В сообщении уточняется, что в Росгвардии решили согласовать заключение краткосрочных контрактов для "ветеранов службы". Вернуться в ряды Росгвардии смогут только те, кто изъявил желание отправиться на войну в Украину.

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Ранее сообщалось о том, что представители полицейского спецотряда ОМОН из Республики Хакасия отказались участвовать в войне против Украины.

11 бойцов ОМОНа из Хакасии отказались участвовать в "спецоперации" в Украине.

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