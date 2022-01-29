Разгар газового кризиса в Европе: в ПХГ минимум газа за 5 лет, а поставки от Газпрома рухнули на 40%

В Европе отказались покупать газ по высоким рыночным ценам / Reuters

Показатели объема запасов газа в подземных газовых хранилищах Европы составляют уже меньше 40%. Уровень резервов на 15,6% меньше среднего за последние 5 лет. В январе отбор газа на треть больше, чем в среднем за предыдущие пять лет в тот же период. Несмотря на благоприятную погоду в странах ЕС, владельцы запасов топлива решили использовать газ, который еще есть, чтобы не платить высокую рыночную цену. Ситуация привела к снижению экспорта газа в европейские страны – Газпром в первой половине января сократил поставки топлива на 40%.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в европейских газохранилищах уровень запасов газа составляет уже меньше 40%. Причем в этом январе расход топлива на 30% больше, чем в предыдущие 5 лет за аналогичный период.

В Европе отказались покупать газ из-за высоких цен на рынке

Сейчас в странах Евросоюза держится оптимальная погода, на 2,5 градуса теплее, чем в прошлом году в это же время. Однако импортеры решили защититься от высоких цен на топливо и использовать газ из ПХГ, который есть в резервуарах на данный момент. Примечательно, что во многих контрактах с поставщиками используется формула биржевого индекса "на месяц вперед", и сейчас цена его исполнения достигает максимальных исторических показателей.

В декабре на хабе TTF газ продавался по цене 1310 долларов за одну тысячу кубических метров с максимальным значением до 2138 долларов. И сейчас, в условиях снижения цены на газ (с начала января котировка составляет 976 долларов за 1 тыс. куб. м), покупка топлива могла бы стать оптимальным вариантом.

Защитное поведение покупателей газа в Европе серьезно снизило импорт газа в ЕС. В первой половине января экспорт Газпрома в дальнее зарубежье рухнул на 40%, и такой тренд может сохраняться весь месяц. Но уже в феврале, при сценарии стабилизации цен, объемы экспорта могут измениться.

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Запасы газа в ПХГ Европы уже меньше 40%

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, итоги газовых суток 27 января продемонстрировали, что запасы газа в подземных газовых хранилищах снизились до 39,65%. Причем это на 15,6% ниже среднего уровня запасов топлива в ПХГ за последние 5 лет.Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 и новый газовый удар по Европе: Bloomberg узнал о планах России

Уровень запасов газа в газохранилищах соответствует показателям не середине зимы, а окончанию сезона отбора газа. По наблюдениям Gas Infrastructure Europe, с 2011 года средний уровень запасов на конец сезона отбора составляет 36%. Максимальный показатель фиксировался в 2020 году – 53,96%. Исторический минимум был в 2018 году – 18,56%, однако ожидается, что уже в этом году рекорд обновится.

Отбор газа продолжится в феврале и марте

В Европе будут отбирать газ из ПХГ еще два месяца – в феврале и марте. Первый весенний месяц в Газпроме обычно называют еще одним "зимним месяцем".

"Меняется сезонный профиль поставок. Март стал полноправным зимним месяцем" – говорил глава российской газовой корпорации Алексей Миллер в сентябре.

Оперативно вывести в систему максимальный объем газа не удастся

Подчеркивается, несмотря на то, что в газохранилищах Европы еще около 43 миллиардов кубических метров газа, производительность ПХГ снижена. Поэтому возможности оперативного вывода в систему максимального объема газа не будет.Читайте такжеДефицит газа в Европе из-за РФ: Евросоюз взвинтит импорт топлива из США и Азербайджана

Напомним, ранее в Газпроме со ссылкой на Gas Infrastructure Europe заявляли, что Европа отобрала из своих ПХГ уже более 70% запасов газа. Как утверждали в компании, в хранилищах на 26% меньше газа, чем за этот же период в прошлом году.

Газовый кризис в Европе

Цена на газ в странах ЕС резко взлетела в августе прошлого года после того, как в Европе разразился газовый кризис. В течение следующих нескольких месяцев стоимость тысячи кубических метров достигала рекордных показателей.

Новый рекорд был побит 21 декабря 2021 года, когда спотовая цена на газ в Европе превысила 2000 долларов за одну тысячу кубических метров топлива. Тогда Газпром отказался бронировать мощности газопровода Ямал-Европа для транзита газа и фактически приостановил его транспортировку в Германию.

В конце декабря и начале января цена на газ в Европе снизилась из-за поставок сжиженного газа (СПГ) и благоприятных погодных условий.

По данным биржи Ice Futures, цена на газ в Европе на 29 января составляет около 1 065 долларов за тысячу кубометров. За неделю стоимость топлива повысилась на 17%.

Газовый кризис в Европе объясняют опустошением подземных газовых хранилищ в прошлый зимний период и отказом Газпром обеспечить допоставки в кризисной ситуации путем ГТС Украины. Россияне отказываются увеличить объемы прокачки через Украину, так как ожидают запуска своего газопровода Северный поток-2, по которому газ пойдет в Европу в обход украинской газотранспортной системы.

В Нафтогазе считают, что Газпром устроил газовый шантаж Европы. По мнению руководителя украинской государственной компании Юрия Витренко, на 2021 год россияне заранее забронировали меньше мощностей ГТС Украины для транзита газа в Европу, а теперь поставили ЕС ультиматум – либо Европа ускоряет процедуры, связанные с запуском Северного потока-2, и цены на газ дешевеют, либо европейцев ждет дорогое топливо и проблемы с дополнительными поставками путем украинской магистрали.

В управляющей компании ГТС Украины также считают, что энергетический кризис в Европе спровоцирован Газпромом. Россия торгуется за выгодные для себя условия в процессе сертификации трубопровода Северный поток-2.

Впрочем, запуск Северного потока-2 откладывается на вторую половину 2022 года. Ранее немецкий регулятор приостановил сертификацию компании-оператора трубопровода, поскольку проект не соответствует требованиям Евросоюза и Германии.

Однако 26 января в компании Nord Stream 2 AG заявили, чтов Германии уже создано юридическое лицо Gas for Europe GmbH, которое станет собственником участка трубы, проходящего по немецкой территории. Именно на этом настаивали в Берлине, когда приостановили процедуру сертификации Северного потока-2.