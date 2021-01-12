Разработчик украинской вакцины от коронавируса укололся препаратом Moderna

Фаворов рассказал, что прививку ему сделали на парковке пункта вакцинации.
Разработчик украинской вакцины от коронавируса, президент фармацевтической компании DiaPrep System Inс Михаил Фаворов вакцинировался в США - он сделал прививку препаратом от Moderna.
Как сообщил Фаворов на своей странице в Facebook, прививки в США можно сделать, не выходя из автомобиля. В его случае прививку сделали на парковке пункта вакцинации.
"Прививка делается, не выходя из машины. Огромная пустая парковка оборудована под три колонны автомобилей. На следовании колонн три пункта остановки для 1. проверки данных, 2. ответов на вопросы и подписание согласия и, собственно, 3. прививка. Иметь копию Е-мейла на телефоне о записи и водительские права обязательно. Уколы делают девочки медсестры, регулируют потоки солдаты", - рассказал Фаворов.
Он уточнил, что после прививки нужно сидеть в машине 15 минут.
"Если ничего не произошло, уезжаешь, до следующего визита через 28 дней", - отметил Фаворов.
Украинская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Потенциальная украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание. Как сообщил 26 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов, украинская разработка полностью нейтрализовала коронавирус в организме человека.
- 22 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинские ученые и медики закончили доклиническую фазу испытаний вакцины от коронавируса Covid-19. Причем она имеет хорошие перспективы использования.
- 22 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, ее разработкой занимались более полугода, а сейчас она проходит этап тестирования.
- 22 октября один из разработчиков вакцины, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов заявил, что украинские медики получат рабочий препарат уже через девять-двенадцать месяцев.