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Разработчик украинской вакцины от коронавируса укололся препаратом Moderna

12 января 2021, 15:52
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Фаворов рассказал, что прививку ему сделали на парковке пункта вакцинации.

коронавирус, вакцина
Разработчик украинской вакцины от коронавируса укололся препаратом Moderna / Фото Reuters

Разработчик украинской вакцины от коронавируса, президент фармацевтической компании DiaPrep System Inс Михаил Фаворов вакцинировался в США - он сделал прививку препаратом от Moderna.

Как сообщил Фаворов на своей странице в Facebook, прививки в США можно сделать, не выходя из автомобиля. В его случае прививку сделали на парковке пункта вакцинации.

"Прививка делается, не выходя из машины. Огромная пустая парковка оборудована под три колонны автомобилей. На следовании колонн три пункта остановки для 1. проверки данных, 2. ответов на вопросы и подписание согласия и, собственно, 3. прививка. Иметь копию Е-мейла на телефоне о записи и водительские права обязательно. Уколы делают девочки медсестры, регулируют потоки солдаты", - рассказал Фаворов.

Он уточнил, что после прививки нужно сидеть в машине 15 минут.

"Если ничего не произошло, уезжаешь, до следующего визита через 28 дней", - отметил Фаворов.

Украинская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

коронавирус новости вакцина от коронавируса Михаил Фаворов
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