Разрушительное землетрясение в Турции и Греции: возросло число раненых и погибших

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом несмотря на трения между странами.
Общее число раненых при землетрясении в турецком Измире достигло 831. Уточненную информацию в субботу, 31 октября, сообщили местные власти. Пострадавшие есть также в соседних Айдыне, Манисе и Балыкесире.
Погибли в результате ЧП 25 человек. На месте разрушенных зданий продолжаются спасательные работы, сообщает РИА Новости в Telegraam.
Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом несмотря на трения между странами.
Стороны обменялись соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения, поразившего обе страны.
Президент Эрдоган заверил собеседника, что Турция в случае необходимости готова оказать Греции помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Кроме того, министр здравоохранения Турции Фахренттин Коджа уточнил, что 435 человек получают медицинскую помощь, 25 — в палатах интенсивной терапии, пятеро лягли на операции. 364 человека были выписаны из больниц.
Землетрясение в Турции – о чем сообщалось ранее:
- 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
- Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.