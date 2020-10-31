Разрушительное землетрясение в Турции и Греции: возросло число раненых и погибших

Спасатели продолжают разбирать завалы / Reuters

Общее число раненых при землетрясении в турецком Измире достигло 831. Уточненную информацию в субботу, 31 октября, сообщили местные власти. Пострадавшие есть также в соседних Айдыне, Манисе и Балыкесире.

Погибли в результате ЧП 25 человек. На месте разрушенных зданий продолжаются спасательные работы, сообщает РИА Новости в Telegraam.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом несмотря на трения между странами.

Стороны обменялись соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения, поразившего обе страны.

Спасатели разбирают завалы после землетрясения / Reuters

Президент Эрдоган заверил собеседника, что Турция в случае необходимости готова оказать Греции помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Многие люди остались без крыши над головой / Reuters

Кроме того, министр здравоохранения Турции Фахренттин Коджа уточнил, что 435 человек получают медицинскую помощь, 25 — в палатах интенсивной терапии, пятеро лягли на операции. 364 человека были выписаны из больниц.

Землетрясение в Турции – о чем сообщалось ранее: