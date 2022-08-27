"Рейтинг такой честный, как референдум в Крыму": в РФ высмеяли "нарисованную" популярность Путина

В РФ высмеяли "нарисованную" популярность Путина / https://ua.depositphotos.com/

В стране-агрессоре, России, некий Фонд общественного мнения опубликовал результаты последнего опроса об отношении россиян к личности и работе тамошнего диктатора Путина.

Согласно выводам, больше 77% россиян доверяют тирану, который ввергнул их государство в статус изгоя и за новый "железный занавес". И только якобы 10% респондентов считают такие результаты путинской политики негативными.

Такие результаты откровенно рассмешили россиян, которые сразу же назвали этот рейтинг фейковым. То небольшое количество жителей РФ, которым пропагандистские СМИ не успели "промыть" мозги, давно привыкли к тому, что путинскому диктатору искусственно повышают "доверие среди граждан". Даже не ограничиваясь одними только махинациями при подсчетах голосов на выборах.

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Напомним, ранее опрос, который провела социологическая служба Russian Field, показал - 60% россиян выступают за новое наступление путинской армии на Киев.

Почти две трети опрошенных мужчин (62%) заявили, что готовы лично принять участие в этой войне, если им представится такая возможность. Но вот желающих помочь оккупантам материально оказалось немного ‒ 67% вообще не готовы жертвовать собственные средства в поддержку боевых действий, а 12% согласны тратить на это не более тысячи рублей в месяц.

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