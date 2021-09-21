Режим Лукашенко терпит удар: Украина оказалась главным поставщиком картошки в Беларусь

Украина направила Беларуси 15,5 тысяч тонн картошки за первые 7 месяцев 2021 года / pixabay

Республика Беларусь столкнулась с необычным явлением – страна, известная как крупный экспортер картофеля, теперь вынуждена его ввозить. Цены на картошку в стране взлетели из-за засухи, которая привела к плохому урожаю и низкому качеству клубнеплода. Картошка в РБ стоит дороже, чем в ряде стран постсоветского пространства, и даже на Западе. Что интересно, крупнейшим поставщиком картошки в Беларусь за первые 7 месяцев 2021 года стала Украина.

Как сообщает EastFruit, сейчас продолжается уборка картофеля в хозяйствах белорусской республики, а государство вынуждено импортировать клубнеплод из других стран. Ситуация странная, так как обычно в такое время стоимость картофеля в стране минимальная, а сама Беларусь считается скорее поставщиком, нежели получателем картошки.

Импорт картофеля Беларусью в 2021 году, как отмечают аналитики издания, еще и во время уборки, случился из-за высоких цен на клубнеплод. На неделе оптовая цена на картофель в республике была 0,30 долларов за один килограмм. Картошка дешевле во всех других странах Европы, кроме России. К примеру, картофель оказался дешевле в ряде других стран – в Молдове в два раза, в Украине на 6-8 центов, в Польше и вовсе на 11-13 центов.

Примечательно, что сейчас цена на картофель в Беларуси в среднем на 70% больше, чем бывало в прошлые годы в такую пору. Раньше белорусы в сентябре покупали 1 килограмм по цене 15-19 центов.

Указывается, что очевидной причиной таких изменений является проблема с объемами производства картофеля в Беларуси в 2021 году. Из-за засухи испортились картофельные поля, что привело к низкому уровню качества белорусской картошки.

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Вследствие этого Беларусь нарастила импорт картофеля на 40%. Страна покупает клубнеплод в России, Германии, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии. Однако больше всего картофеля за 7 месяцев 2021 года было импортировано из Украины – 15,5 тысяч тонн клубнеплодов.

Отношения Беларуси и Украины

Украино-белорусские политические отношения серьезно испортились после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в якобы финансировании оппозиции республики.

В МИД Украины назвали подобные слова необоснованными и сделали заявление о пересмотре отношений с Минском.

Официальный Киев наряду со странами западного мира не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси с 5 ноября 2020 года, когда завершилась его президентская каденция. Выборы президента Беларуси 9 августа прошлого года Киев и Запад считают несостоявшимися.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко продолжает допускать жесткие заявления в адрес Украины. Ранее он говорил, что готов признать оккупированный Крым территорией РФ. По словам политика, у него "развязаны руки" в этом вопросе из-за проблем в отношения с Киевом.

Лукашенко обвинял президента Украины Владимира Зеленского в том, что украинский гарант якобы "поставлял боевиков", "оружие" и "взрывчатку" на территорию Беларуси.

Лукашенко грозился без оружия перейти границу с Украиной, чтобы, дескать, заручиться поддержкой "90% украинцев" и, дескать, "вернуть Украину".

Также Лукашенко утверждал, что он и президент РФ Путин якобы "за сутки могут поставить Украину на колени" в том случае, если Минск перестанет поставлять Киеву горюче-смазочные материалы.