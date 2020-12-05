Режим Лукашенко в шаге от краха: в Беларуси объяснили ситуацию

У Лукашенко больше нет финансовых ресурсов для удержания власти в Беларуси - оппозиционный политик / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко не сможет удержать власть в стране, поскольку он не является легитимным главой государства. Отсутствие поддержки главы РБ внутри страны повлияет на поддержку со стороны России. Москва не будет финансировать политический режим, будущее которого остается неопределенным.

Об этом заявил белорусский оппозиционный политик, лидер движения за Свободу Юрий Губаревич в эфире телеканала Украина 24, комментируя внутриполитическую ситуацию в Беларуси.

По его словам, ситуация в республике остается непредсказуемой, однако есть серьезные основания утверждает, что Лукашенко не удастся удержать власть. Политик продолжит править страной, но это будет не долго, так как у него больше нет ресурсов для обеспечения устойчивости своего режима.

"Ситуация непредсказуема. Единственное, о чем можно утверждать более или менее четко, это то, что Александр Лукашенко удерживает власть если не последние месяцы, то достаточно короткий период, потому что оснований для дальнейшего нахождения он не имеет для внутренней легитимности", - считает Губаревич.Читайте такжеУдар по "кошельку": Тихановская раскрыла новый план свержения Лукашенко

Оппозиционер акцентировал внимание на том, что для удержания власти, а также содержания правящего аппарата и силовиков нужна финансовая поддержка, которой сейчас у Лукашенко нет. Все годы независимости республика получала дотации от России, однако даже в Кремле вряд ли захотят сотрудничать с президентом, который не является легитимным главой государства.

"Сейчас дотирование Лукашенко, который не является легитимным президентом в глазах белорусского народа, - это ненадежные инвестиции, с непонятным будущим даже для России, которая стабильно поддерживает похожие режимы", - подчеркнул Юрий Губаревич.Читайте такжеЗахват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление

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