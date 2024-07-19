Резко изменит расклады: что Байден должен поменять в своей кампании – мнение

Есть вариант, при котром возраст и опыт работали бы на Джо Байдена, говорит Александр Кочетков.

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/ Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, whitehouse.gov

Политический аналитик Александр Кочетков ответил на вопрос о том, что на сегодня могли бы сделать демократы и Джо Байден, чтобы иметь больше шансов на победу на президентских выборах в США.

"Сформировать привлекательную команду, которая бы продемонстрировала, что возраст Байдена не имеет значения, потому что есть команда, которая полностью отвечает за все важные направления, а Байден там просто олицетворяет мудрость", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт уверен в том, что в этом случае возраст и опыт работали бы на Байдена.

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"Но пока действий демократов в этом направлении не видно. А те люди, которые сейчас окружают Байдена, далеко не все вызывают восхищение. Не только в Украине, но и в Европе", - считает он.

Собеседник говорит, что главная претензия к ним – нерешительность, ведь они делают шаг вперед, два назад, три шага в сторону.

"Если бы они начали демонстрировать решительность, однозначность, чётко сформулировали, чего они хотят, это повлияло бы положительно", - добавил Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Ранее сообщалось, что демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов. С каждым днем все больше демократов в США хотят, чтобы нынешний президент США Джо Байден отказался от участия в гонке за кресло президента, сообщает Anxios.

Напомним, ранее состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Все подробности дебатов читайте в материале: Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов.

Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции.

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