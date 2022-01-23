"РФ назначит главой оккупационного правительства": Мураев прокомментировал заявление МИД Британии

Мураев прокомментировал заявление МИД Британии / УНИАН

Владелец телеканала "Наш" и экс-нардеп Евгений Мураев прокомментировал заявление МИД Великобритании о планах России по вторжению в Украину и установлению в Киеве марионеточного правительства, лояльного к Кремлю, во главе с ним.

В комментарии изданию Страна Мураев опроверг обвинения британцев. Он напомнил, что с 2018 года находится под санкциями России.

"Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос к мистеру Бину", - заявил Мураев.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", – сообщили в МИД Британии.

Реклама

В список "министров" попали еще четверо бывших чиновников из времен Януковича и один экс-нардеп - Арбузов, Азаров, Клюев и Сивкович. Все они с 2014 года живут в России.

Российский МИД назвал "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.

"Распространенная МИД Британии дезинформация – еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англо-саксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", - ответили в МИД РФ.

Как сообщает CNN, разведка США подтвердила информацию, опубликованную МИД Британии о планах России.

"Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затраты на затянувшуюся войну на востоке Украины. Это включает в себя такие методы, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для расшатывания ситуации внутри Украины", — сказал изданию источник, близкий к американской разведке.

Читайте также: