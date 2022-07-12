РФ отправляет на войну с деревень Сибири: из 150 солдат, поехавших в Украину, 72 погибли – разведка

Россия отправляет на войну с Украиной жителей отдаленных деревень Сибири и Дальнего Востока / Reuters

Москва не объявляет всеобщую мобилизацию в России, но отправляет на войну против Украины жителей отдаленных деревень Дальнего Востока и Сибири. В одной из деревень Сибири для участия в боевых действиях в составе российских оккупационных войск отправили 150 солдат, 72 из них погибли в боях. Страна-агрессор пополняет свои войска из числа лиц, для которых война становится единственной возможностью заработать деньги.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в украинской разведке, РФ продолжает попытки пополнить личный состав своих войск для войны против Украины и проводит скрытую мобилизацию. Россиян отправляют на войну без опыта ведения боевых действий.

Читайте такжеРоссийские войска сломя голову будут убегать: когда Украина вернет Крым и Донбасс"В одном из сел в Сибири воевать в Украину уехало 150 человек. 72 из них вернулись 200-ми", - указал источник.

Известно, что в отдаленных селах России мужчины чаще всего отправляются на войну, поскольку это единственная возможность для них получить средства для существования. Российская армия, таким образом, пополняет свой личный состав.

Те, кто стремится присоединиться к войскам РФ, уже знают о серьезных потерях россиян в войне против украинского государства. Российской пропаганде все сложнее это скрывать.

Также военные российских оккупационных войск не могут получить деньги, прописанные в контракте, или же получают меньшие суммы. Мотивация подписывать контракты утрачивается.

Подчеркивается, что еще в начале полномасштабного военного вторжения России в Украину разведка получила информацию о наличии "планов" российского командования, согласно которому в Сибири и на Дальнем Востоке должны каждую неделю находить 200 человек для участия в войне с Украиной.

Война России против Украины

Министр обороны Алексей Резников 10 июля сказал, что президент Зеленский приказал деоккупировать южные регионы Украины. Как рассказал глава ведомства, украинские войска копят силы и западное оружие, чтобы отвоевать захваченный юг.

Президент Владимир Зеленский 11 июля сделал заявление о том, что задачей Вооруженных сил Украины является освобождение всех оккупированных Россией украинских территорий. По его мнению, достижение такой цели является делом каждого украинца.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что Украина способна полностью освободить свои земли, однако для этого необходимо достаточное количество оружия. Согласно его прогнозу, российские войска могут оккупировать Донбасс, однако после того, как ВСУ начнут контрнаступление, глава Кремля Путин может объявить в России всеобщую военную мобилизацию.

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